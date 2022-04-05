Bileğinin hakkıyla milli takıma girdi

Milli takım seçmelerinde Adıyaman’ı temsil eden Gençlik ve Spor Kulübü Sporcularından Medine Kılıç ile İdil Cemre Gönder ve Antrenör Mahmut Bozkurt nezaretinde Gençlik ve Spor İl Müdrlüğünü ziyaret etti.

Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililer ,"Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonunca geçen yıl ekim ayında vefat eden antrenör Şener Arslan anısına düzenlenen “2022 Şener Arslan Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası” Eskişehir Porsuk Spor Salonu’nda 60 ilden bin 500 sporcunun katılı ile yıldız, genç ve büyükler kategorisinde gerçekleştirildi. Adıyaman’dan şampiyonaya katılarak bileğinin hakkıyla madalyalarını alan sporcularımızdan Medine Kılıç Türkiye 3.cüsü olarak Milli takıma seçildi. Sporcumuz Mayıs ayında Romanya`da yapılacak Avrupa Şampiyonasında, ardından da Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. Ben Milli takıma seçilen Medine’ye ve 4. olan Cemre Gönder’i kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Kaynak: PHA