Berkcanspor’un büyük başarısı

Berkcan Spor Kulübü sporcularından İremsu Turmaz ve Muhammed Emir Işık İstanbul Ataköy Atletizm Salonu’nda düzenlenen Turkcell Türkiye U14 Salon Atletizm Festivali’nde mücadele etti.

Adıyaman’ı temsil eden sporcular arasında yer alan U14 Kızlar kategorisinde 2000 metre de Türkiye 1.incisi İremsu Turmaz olurken, U14 Erkekler kategorisinde 2000 metrede rakiplerini geçen Muhammed Emir Işık Türkiye 1.incisi oldular.

Berkcan Spor Kulübü Başkanı Hasan Berkcan, "Sporcularımızı bu başarılarından dolayı tebrik ediyoruz. Hem Adıyaman’ın hem de kulübümüzü gururlandırdı. Daha nice başarılar diliyoruz. Bu şampiyonada emekleri geçen Berkcan spor kulüp hocaları Adem Arpacı ve Elmas Akıncı ayrıca teşekkür ediyorum. Sporcularımızın her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.