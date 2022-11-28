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Belediye İşitme Engelliler Takımı grup liderliğini sürdürdü

Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, kendi evinde oynadığı Trabzon Ortahisar Belediyesi maçını 3-1 kazandı.

28 Kasım 2022 Pazartesi 14:35
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Belediye İşitme Engelliler Takımı grup liderliğini sürdürdü

Süper ligde mücadele eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, Trabzon Ortahisar Belediyesi Maçını 3-1 Kazanarak, 4’te 4 Yaptı. Aldığı galibiyetlerle adından sık sık söz ettiren İşitme Engelliler takımı, sezonun 4. haftasında grubun güçlü ekibini yenerek, grup liderliğini sürdürdü. 
Aldığı galibiyetle namağlup bir şekilde yoluna devam eden Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler takımı, Adıyamanlıların gururu olmayı başardı.
Takım yetkilileri ile oyuncular, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a dua ve desteklerinden ötürü teşekkür ederek, her daim desteğine layık olmaya devam edeceklerini belirttiler.

Kaynak: PHA
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