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Adıyamanlı görme engelli halterci Türkiye 2'incisi oldu

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, antrenmanda ziyaret ettiği Osmaniye'de 27-28 Temmuz tarihleri arasında yapılan Görme Engeliler Türkiye Halter Şampiyonasında, 67 kilogram ile yarışan Adıyamanlı sporcu Ramazan Taşal’ın squat,bench press ve deadlift hareketinde toplamda 235 kilogram kaldırarak Türkiye ikincisi olduğunu ve iki gümüş madalya kazandığını söyledi.

20 Ağustos 2022 Cumartesi 11:00
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Adıyamanlı görme engelli halterci Türkiye 2'incisi oldu

Ziyarette İl Müdürü Keleş, Şampiyon Halterci Ramazan Taşal ile sohbet ederek başarılarından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. 
Sporcuları ve antrenörlerini elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik eden İl Müdürü Fikret Keleş,"Halter branşında bayan sporcularımız erkekler kadar önemli başarılara imza atarak hepimizi mutlu ediyordu ancak bugün görme engelli bir sporcumuzun Türkiye 2. si olması bizleri gerçekten gururlandırdı. Adıyaman'da halter sporuna ilgi her geçen gün artıyor. Özellikle kız sporcu sayımızdaki artış ve elde ettikleri başarılar dikkat çekiyor. Avrupa Şampiyonu olarak birçok başarıya imza atmış olan sporcumuz Gamzegül Kızıldağ’ın sizlere eğitim vermesi ve kendisi gibi başarılı sporcular yetiştirmesi çok güzel çünkü antrenmanda erkekler kadar kadın haltercilerimizde görmek beni gerçekten çok mutlu etti" dedi.
Tosyalı Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada 53 kulüpten 157 kadın ve erkek sporcunun dereceye girmek için yarıştığını belirten İl Müdürü Fikret Keleş,"Sporcumuz göremiyor ancak bu şampiyon olmaya engel değil. Ben sporcumuzu elde ettiği başarılardan dolayı kutluyorum. Kendisine ve antrenörümüz Ziya Kızıldağ’a başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Antrenmana katılan tüm sporcuları elde ettikleri başarılardan dolayı tebrik ederek onlara çeşitli hediyeler verdi.

 

Kaynak: PHA
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