Adıyaman'da Türkiye'nin ilk kürek maratonu başladı - Videolu Haber

Maraton, Adıyaman ev sahipliğinde Besni ilçesindeki Kızılın köyünden başlayarak, Damlıca köyüne kadar olan 42 kilometrelik mesafede Atatürk Baraj Gölü´nde gerçekleştirildi. 4 ülkenin katıldığı Azerbaycan, Moldova, Malta ve Türkiye'nin katıldığı 38 kadın 44 erkek sporcunun bulunduğu 82 sporcu yarışmaya katıldı.

Su Sporları Kadın Kürek Kulübünden Nur Söylemez,"Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bir maraton hava ve suyun güzel olması yarışmaları daha güzel bir yere getiriyor. Burası çok güzel bir yer tarihi bir yerde bu maratonun olması bizleri çok mutlu etti. Adıyaman valiliğinin burası ile bir projeleri var gerçekleşirse kürek maratonlarının uğrak yeri haline geleceğine inanıyoruz "dedi.

Yarışlar, Sporcular olimpik 4x ve 1x sınıflarında 42 kilometre, C4x+ (Deniz küreği) sınıfında ise 21 kilometre (yarı maraton) uzunluğundaki parkurda yarışacak.

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