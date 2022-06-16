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Adıyaman'da özel eğitim okullarına spor malzemesi desteği

Adıyaman'da, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, koordinesinde gerçekleştirilen "Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesi kapsamında özel eğitim okullarına spor malzemesi verildi.

16 Haziran 2022 Perşembe 18:14
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Adıyaman'da özel eğitim okullarına spor malzemesi desteği

Yeni Mahalle Spor Salonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde "Spor Aşkı Engel Tanımaz"  projesi malzeme dağıtım törenine Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcı Bozan Çevik, Gençlik ve Spor il Müdürü Fikret Keleş, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, Okul Müdürleri, Özel Öğrenciler ve alileri katıldı.
Spor malzemelerini dağıtmak için yola çıkan tırlardan biri Adıyaman’a ulaştığını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, düzenlenen törenlerinin ardından okullara malzemelerin tesliminin yapıldığını söyledi. 
"5 okulumuza dağıtımını gerçekleştirdik"
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından kürsüye çıkan Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş,"Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 81 ilde 500 özel eğitim okuluna farklı engel gruplarının kullanımına sunmak üzere üretilen 27 bin 259 adet spor malzemesini okullara dağıtıldı. İlimize gönderilen spor malzemeleri özel eğitim okullarına ve farklı engel gruplarının kullanımına sunulmak üzere Adıyaman Merkez İlçede 2, Kâhta ilçesinde 2 ve Besni İlçesinde 1 olmak üzere toplam 5 okulumuza dağıtımını gerçekleştirdik"dedi. 
Tüm engelleri kaldırmak ve kaliteli bir yaşam sürebilmelerini sağlamak amacıyla tüm güçleriyle çalıştıklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş,"Spor Aşkı Engel Tanımaz temasıyla ilimizdeki özel gereksinimli öğrencilerimize gönderilen sportif malzemelerin dağıtımı için toplanmış bulunmaktayız. Spor, insan ve toplum sağlığı kadar özellikle özel gereksinimli vatandaşların hayata aktif katılımlarını sağlayan çok önemli bir faaliyet alanıdır. İl Müdürlüğümüz bünyesinde tüm spor branşlarında özel gereksinimli bireylere yönelik spor faaliyetleri yapılmaktadır. Spor tesislerimiz, Gençlik Merkezlerimiz ve Genç Ofislerimizde çeşitli kişisel gelişim kursları, beceri, sanat ve müzik kursları özel gereksinimli bireylere yönelik faaliyetler düzenlenmektedir. Özel gereksinimli vatandaşlarımızı topluma kazandırmak, kimseye muhtaç olmadan kendi başlarına yaşayabilmelerini sağlamak tüm toplumun insanlık görevidir. Onların toplumsal yaşama katılımlarını kolaylaştırmak, desteklemek, karşılaşabilecekleri tüm engelleri kaldırmak ve kaliteli bir yaşam sürebilmelerini sağlamak amacıyla biz tüm gücümüzle çalışıyoruz. Engellilerin desteklenip kendilerine gerekli imkânlar sunulduğunda neleri başarabildiklerini en net biçimde spor alanında gördük. Paralimpik oyunlarında aldığımız başarılar bunun en büyük kanıtıdır. Gençlik ve Spor Bakanlığınca gönderilen malzemelerle tüm illerde olduğu gibi Adıyaman’da özel sporcuların hayata daha sıkı bağlanmalarını sağlayacak, kişisel gelişimlerine katkı sunacak ve engelli spor branşlarında ilimizin başarı çıtasını yükselterek ülke sporuna katkıda bulunacaktır. Amacımız; sporu topluma yayarak tüm bireylere ulaşılması ve binlerce özel gereksinimli öğrencimizin spor yapma imkânına kavuşmasının sağlanmasıdır. Bu bağlamda 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' diyerek; özel gereksinimli öğrencilerimizin de sporun her alanında var olmalarını gönülden destekliyoruz" şeklinde konuştu.
Adıyaman’a “Spor Aşkı Engel Tanımaz!” sloganıyla gönderilen malzemeler; Kahta Özel Eğitim Uygulama Okulu III. Kademe, Kahta Özel Eğitim ve Uygulama Okulu I. ve II. Kademe, Adıyaman Merkez Hatice Taşar Özel Eğitim ve Uygulama Okulu III. Kademe, Adıyaman Hacı Sakine Acar Özel Eğitim Meslek Okulu, Besni Ahmet-Emine Çil Özel Eğitim İlkokulu, Ortaokulu, Özel Eğitim Meslek Okulu’na toplam otuz kalemde 305 adet spor malzemesi teslim edilerek ve sporcuların dağıtıldı.

 

Kaynak: PHA
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