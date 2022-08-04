Adıyaman yüzmede 23 ili geride bıraktık

Konya'da 27-28 Temmuz 2022 tarihinde arasında gerçekleştirilen Analig Türkiye yüzme finali yarışlarında Adıyamanlı sporcular madalyaları topladı.

Gerçekleştirilen Analig Türkiye yüzme finali hakkında değerlendirmede bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş,"Türkiye genelinde 23 ilden 260 sporcunun katıldığı şampiyonadaki final yarışlarında sporcularımız çok güzel başarılar elde etti. Adıyaman Gençlik ve Spor kulübü sporcusu Efe Taştan 50 Mt. sırtüstü teknikte 2.lik 100 mt sırtüstü teknikte 3.lük almıştır. Yine aynı yarışlarda ilimiz adına müsabakalara katılan Gençlik ve Spor kulübü sporcumuz Aybike Yerli 50 mt kurbağalama teknikte 2.lik elde etti. Ben ilimizi başarı ile temsil ederek attıkları her kulaç ile 23 ilin sporcularını geride bırakarak madalya alan sporcularımızı ve antrenörümüzü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum"dedi.