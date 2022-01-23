Galeriler Yazarlar
Adıyaman 1
hafif kar yağışlı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
ALTIN
793.64
DOLAR
13.47
STERLİN
18.27
EURO
15.29

Ekipler hastaya ulaşabilmek için mücadele verdi

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde sağlık ekipleri bir hastaya karı yollardan dolayı bir hastaya 3 saatlik bir mücadelenin ardından ulaşabildi.

23 Ocak 2022 Pazar 15:27
24 Okunma
Ekipler hastaya ulaşabilmek için mücadele verdi

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde sağlık ekipleri bir hastaya karı yollardan dolayı bir hastaya 3 saatlik bir mücadelenin ardından ulaşabildi.

Sincik ilçesine bağlı Sakız Köyü’nün Hayırlı Mezrasında İbrahim Güner isimli bir vatandaş, yüksek ateş şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Yüksek ateş şikayeti bulunan hastayı almak için yola çıkan sağlık ekipleri, Sakız Köyü yakınlarında kara saplandı. Kara saplanan ambulansın yardımına Sincik Belediyesi ekipleri yetişti. Sincik Belediyesine ait iş makinesi tipi nedeniyle kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu 3 saatlik bir sürede yolu açarak ambulansın hastaya ulaşmasını sağladı. Yüksek ateş şikayeti olan İbrahim Güner, ambulansa alınarak yapılan ilk müdahalenin ardından Sincik ilçe Devlet Hastanesi’ne getirildi. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: iha
Son Güncelleme: 23.01.2022 19:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sincik Malatya karayolunda kar kalınlığı 2 metreyi geçti
Sincik Malatya karayolunda kar kalınlığı 2 metreyi geçti
Sincik basketbol takımı Adıyaman’ı temsil edecek
Sincik basketbol takımı Adıyaman’ı temsil edecek
El emeği göz nuru ürünlerini sosyal medyada satıyor
El emeği göz nuru ürünlerini sosyal medyada satıyor
Tut ve Sincikli kadınlara KADES uygulaması anlatıldı
Tut ve Sincikli kadınlara KADES uygulaması anlatıldı
Sincik’te sis etkili oldu
Sincik’te sis etkili oldu
Sincik Hükumet Konağı yıkılacak
Sincik Hükumet Konağı yıkılacak
Sincik'te elektrik direğini çalan 2 şüpheli tutuklandı
Sincik'te elektrik direğini çalan 2 şüpheli tutuklandı
Sincik ilçesinde ceviz ve badem fidanı dağıtıldı
Sincik ilçesinde ceviz ve badem fidanı dağıtıldı
Vali Mahmut Çuhadar’dan özel yeteneğe anlamlı ziyaret
Vali Mahmut Çuhadar’dan özel yeteneğe anlamlı ziyaret
Sincikli öğrenciler İspanya’da
Sincikli öğrenciler İspanya’da
Yavru yaban keçisi tedaviye alındı
Yavru yaban keçisi tedaviye alındı
Sincik’te sis etkili oldu
Sincik’te sis etkili oldu
Sincik’teki depremzedelere konut müjdesi
Sincik’teki depremzedelere konut müjdesi
Jandarmadan annenlere özel eğitim
Jandarmadan annenlere özel eğitim
Kayıp 24 adet koyun jandarma tarafından bulundu
Kayıp 24 adet koyun jandarma tarafından bulundu
Yaralı bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı
Yaralı bulunan dağ keçisi tedavi altına alındı
Yaralı dağ keçisi tedavi altına alındı
Yaralı dağ keçisi tedavi altına alındı
Sincik ilçesinin eğitimi ele alındı
Sincik ilçesinin eğitimi ele alındı
Babasının aracıyla evden kaçan çocuk, kovalamaca sonucu yakalandı
Babasının aracıyla evden kaçan çocuk, kovalamaca sonucu yakalandı
Meclis Başkanı Erdoğan, sincik’te yapılan hizmetleri yerinde inceledi
Meclis Başkanı Erdoğan, sincik’te yapılan hizmetleri yerinde inceledi
Sincik’te çiftçilere tohum dağıtıldı
Sincik’te çiftçilere tohum dağıtıldı
Öğrenciyi sınava polis ekipleri yetiştirdi
Öğrenciyi sınava polis ekipleri yetiştirdi
Adıyaman'da aşı ekipleri dağ taş dinlemiyor
Adıyaman'da aşı ekipleri dağ taş dinlemiyor
Sincik'te İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile temmuz ayı istişare toplantısı
Sincik'te İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile temmuz ayı istişare toplantısı
Sincik ilçesinde 2.4 şiddetinde deprem
Sincik ilçesinde 2.4 şiddetinde deprem
Sincik’te ceviz fidanı dağıtıldı
Sincik’te ceviz fidanı dağıtıldı
Sincik Belediye Başkanı Korkut’tan, Başkan Kılınç’a ziyaret
Sincik Belediye Başkanı Korkut’tan, Başkan Kılınç’a ziyaret
Engelli genç kız sanatıyla hayata tutundu
Engelli genç kız sanatıyla hayata tutundu
Dağlık alanda mahsur kalan keçinin imdadına AFAD yetişti
Dağlık alanda mahsur kalan keçinin imdadına AFAD yetişti
Takla atan minibüsten yara almadan kurtuldular
Takla atan minibüsten yara almadan kurtuldular

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim