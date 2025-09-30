Kurumsal taşınmalar, bireysel taşınmalardan çok daha fazla detay ve koordinasyon

gerektirir. Özellikle şehirler arası ofis taşımacılığı, zamanlama, ekipman güvenliği ve veri koruması açısından profesyonel bir planlama süreci ister. Cihan Trans, şehirler arası ofis taşımacılığı hizmetlerinde kurumsal ihtiyaçlara özel çözümler sunarak taşınma sürecini sorunsuz hale getirir.

Ofis Taşımacılığında Planlama Aşamaları

· Ekspertiz ile Ön Değerlendirme

Ofis büyüklüğü, eşya türü, teknik altyapı ve taşınma rotası analiz edilir. Ofis taşımacılığı hizmetlerinde bu adım ücretsiz olarak sunulur.

· Ekipman ve Arşiv Gruplandırması

Bilgisayarlar, yazıcılar, sunucular ve arşiv dosyaları ayrı gruplara ayrılır. Evden eve nakliyat hizmetinden farklı olarak, kurumsal taşımada veri güvenliği ön plandadır.

· Zamanlama ve Teslimat Planı

Taşınma günü, saat aralığı ve teslimat süresi sözleşme ile netleştirilir. Şehirlerarası

nakliyat hizmetlerinde bu planlama iş sürekliliğini korur.

· Sigortalı ve Sözleşmeli Hizmet

Tüm ekipmanlar sigorta kapsamında taşınır. Sözleşme ile hizmet kapsamı ve teslimat garantisi sağlanır.

Kurumsal Taşımacılıkta Zamanlama Stratejisi

· Hafta Sonu veya Mesai Dışı Taşınma

İş akışının etkilenmemesi için taşınma genellikle hafta sonu veya gece saatlerinde planlanır.

· Teslimat Süresinin Kısaltılması

Ekip sayısı artırılarak taşınma süresi minimuma indirilir.

· Araç ve Ekipman Uygunluğu

Sunucu, kasa ve hassas cihazlar için özel taşıma araçları kullanılır.

· Depolama Alternatifleri

Fazla mobilya veya arşiv için eşya depolama hizmeti devreye alınabilir.

Ofis Taşımalarında Veri Güvenliği ve Ekipman Koruması

· Kilitli Kasa ve Güvenlik Kutuları

Önemli belgeler ve dijital cihazlar özel kutularla taşınır.

· Anti-statik Ambalajlama

Elektronik cihazlar elektrostatik koruma sağlayan ambalajlarla sarılır.

· Etiketleme ve Kodlama Sistemi

Her ekipman numaralandırılır, yeni adreste kolay yerleştirme sağlanır.

· Gizlilik Sözleşmesi

Kurumsal verilerin korunması için taşıma ekibi gizlilik sözleşmesi imzalar.

Sık Sorulan Sorular

Ofis taşımacılığı ne kadar sürede tamamlanır?

Ofis büyüklüğüne göre değişir. Genellikle 1 iş günü içinde tamamlanır.

Sunucu ve ağ sistemleri nasıl taşınıyor?

Anti-statik ambalajlarla sarılır, sabitlenerek özel araçlarla taşınır.

Taşınma sırasında veri kaybı yaşanır mı?

Hayır. Cihan Trans, veri güvenliği için özel taşıma protokolleri uygular.

Ofis taşımacılığı için sözleşme yapılıyor mu?

Evet. Tüm kurumsal taşımalar sözleşme ile güvence altına alınır.

