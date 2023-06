TİM tarafından yapılan araştırma sonucuna göre, SANKO Dış Ticaret 91’inci sırada yer alırken SANKO Tekstil İşletmeleri ise 884’üncü sırada bulunuyor.

Araştırma, ihracatın en büyük kuruluşlarının yıllık performanslarının gözlemlenmesine ve birçok detaylı analiz yapılmasına olanak sağlayarak ihracatçı firmalara yol gösterirken, ihracatın gelişimi için yapılan çalışmaların sonuçlarını da göz önüne seriyor.

Ülkemizin önemli sanayi kuruluşlarından SANKO Holding bünyesindeki SANKO Dış Ticaret AŞ, kurulduğundan bu yana SANKO Grubu ihracatını “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” vasfı, İSO 9001, İSO27001 ve bunun gibi birçok ulusal ve uluslararası belge sahibi olarak ve aynı zamanda aynı zamanda YYS (Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası) sahibi firma statüsünde, ihracatlarını başarıyla gerçekleştirmektedir.

Dünyanın en stratejik coğrafyalarından birisinde bulunan ülkemiz, dünyadaki savaş, pandemi, lojistik sorunlar, tedarik zincirindeki olumsuz gelişmeler gibi birçok soruna rağmen Türkiye’nin kalkınması ve büyümesi için ihracata dayalı üretimin, “olmazsa olmaz” olduğunun bilinciyle hareket etmektedir.

Her yıl 100’ün üzerinde ülkeye ihracat yapan ve sorumluluğunun yüklediği görevin yanı sıra, her zaman canlı tuttuğu performansı ile yeni pazarlar bulmaya önem veren SANKO Dış Ticaret AŞ, mevcut pazarlardaki konumunu güçlendirmek amacıyla inovatif ürünlerle ihracatına devam etmektedir.

Yatırımları ile üretimini artıran SANKO Holding, SANKO Dış Ticaret AŞ’nin çabasıyla Türkiye’nin ihracat hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla emin adımlarla ilerlemektedir.

Temeli 1904 yılına dayanan SANKO Tekstil İşletmeleri; pamuk, suni ve sentetik iplikler, ev tekstili örgü ve dokuma tesislerinde üretim yapmaktadır.

Pamuklu tekstilin ülkede lokomotifi konumunu sürdürmeyi, pamuklu tekstil imalatında istikrar, kalite ve güvenin simgesi olmayı, her geçen gün daha fazla istihdam sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmayı, ihracatçıların ihtiyacı olan her türlü iplik ve kumaşı İhracat kalitesinde sunarak ülke tekstil-konfeksiyon ihracatına katkıda bulunmayı, çevre bilincini ön planda tutarak nihai kullanıcılara eko ve organik damgalı ürünlerle ulaşmayı amaç edinmiştir.

SANKO Tekstil; organik, recycle (geri dönüşümlü elyaflar) ve sürdürülebilir pamuklu tekstil üretiminde göstermiş olduğu başarı ve özverili çalışmaları sayesinde ekolojik dengenin bozulmamasına yıllardır önemli katkıda bulunmaktadır.

SANKO Tekstil; Supima, Cotton USA (Amerikan pamuğu), Egyptian Cotton (Mısır Pamuğu),organik, recycle (geri dönüşüm) belgeleriyle bu pamukları işleme hakkına sahiptir. Tüm Sanko tesisleri ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahiptir.



Kaynak : PHA