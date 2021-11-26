Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Mahmut El Ensari Ali Dağı Mesire alanında yapılan yarışmalara; Yıldız Kızlar, Yıldız Erkekler, Gençler A ve Gençler B Kız-Erkek olmak üzere 6 kategoride yapıldı.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerine Eylül ayı itibariyle yeniden başlamasıyla birlikte, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında Adıyaman’da, 37 branş 250 kategoride il ve ilçe olmak üzere yaklaşık 880 okul sporlar faaliyetlerine başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen yarışlara katılımın oldukça fazla olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü İl Müdürü Fikret Keleş, “Gençlerimiz sporda oldukça başarılı bir şekilde kendilerini geliştirmeye başladı. Kızlar, Erkekler ve ferdi olmak üzere 6 kategoride ve farklı mesafelerde koşan gençlerimizin arasından dereceye giren sporcularımız ilimizi temsil etmeye hak kazandı. Ben tüm sporcularımıza ve antrenörlerimize müsabakalara katılımlarından dolayı teşekkür ediyor, madalya ve kupa alan sporcularımızı ve okullarımızı kutluyorum” dedi.

Spor yapan gençlere her zaman destek olunması gerektiğine dikkat çeken Keleş, Mahmut El Ensari Ali Dağı Mesire alanında düzenlenen tüm müsabakalarda sporculara ev sahipliği yaparak örnek bir davranış sergileyen Mahmut El Ensari Ali Dağı Mesire Alanı Emirgan Kafe yetkililerine ve personellerine spora katılarından dolayı teşekkür etti.

İl genelindeki 25 okuldan toplam 150 öğrenci ve sporcunun kıyasıya yarıştığı kros yarışları sonunda dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları, Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri, Spor Şube Müdürü Sezgin Yıldırım, Atletizm İl Temsilci Mehmet Seyit Durmuş ve Beden Eğitimi öğretmenleri tarafından verildi.