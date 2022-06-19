Galeriler Yazarlar
Adıyaman 37
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.533,33
ALTIN
1.024,88
DOLAR
17,33
STERLİN
21,22
EURO
18,20

Çocuklarınıza yemekte tablet, telefon vermeyin

Tüm dünyada artan çocuklarda obezite hakkında dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Diyetisyen Sena Çelik, çocuklara yemek yerken tablet ya da telefondan bir şeyler izletmenin yeme alışkanlığını bozabileceğini belirtti.

19 Haziran 2022 Pazar 14:30
2 Okunma
Çocuklarınıza yemekte tablet, telefon vermeyin

Özellikle annelerin çocuklarına rahat yedirebilmek adına yemek sırasında bir şeyler yedirdiğini söyleyen Diyetisyen Dyt. Sena Çelik, “Günümüzde çocukların daha çok teknolojiyle iç içe olmasıyla birlikte televizyon ve bilgisayar karşısında çok vakit geçirmesi ve fiziksel aktivitelerden büyük çoğunlukla eksik kalması, çocukluk çağındaki obezitenin başlıca nedenlerindendir. Özellikle çocukların yemek yerken televizyon izlemeleri veya telefon ve tablet kullanmaları, çocukların yedikleri yemeğe odaklanmalarına engel olarak, tokluk sinyallerini daha geç algılamalarına ve böylece yemeleri gereken miktardan çok daha fazlasını yemelerine sebep olmaktadır” dedi.
Obezite tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunudur diyen Dyt. Sena Çelik obeziteyle ilgili olarak dikkat edilmesi gerekenleri şu şekilde anlattı:
"Çocuklarda yaş ve cinsiyete göre hazırlanan vücut kitle endeksi persentil eğrileri kullanılarak 85 persentil üzeri olan çocuklar aşırı kilolu, 90 persentil üzeri olanlar ise obez olarak sınıflandırılmaktadır. Çocuklarda vücut kompozisyonuyla birlikte yaşa göre ağırlık, yaşa göre boy ve boya göre ağırlık da değerlendirilmelidir. Çocuklar için en büyük çevre etmenleri ebeveyn yaşam tarzı ve arkadaş ortamıdır. Evde sağlıklı beslenme düzeni takip edilse bile kreşe, anaokuluna veya ilkokula başlayan çocuklar sağlıksız gıdalarla tanışmaktadır ve böylece obezite riski daha da artmaktadır."
"Psikolojik problemler obeziteyi tetikliyor"
Dyt. Sena Çelik, fastfood tarzı beslenmenin ve fiziksel hareketin azlığının yanı sıra psikolojik bir problemin de obeziteyi tetikleyebileceğini aktardı: "Günümüzde şeker ve yağ içeriğinden zengin daha kalorili yiyeceklerin tüketim sıklıklarının artması, fast-food zincirleriyle beraber porsiyon kavramının zamanla değişiklik göstermesi, fiziksel aktivitenin çok az olduğu ya da olmadığı yaşamın yaygınlaşması çocuklukta obezitenin ortaya çıkmasında etkendir. Obezite riskini arttıran diğer etkenler ise ergenlik çağında yaşanılan fiziksel gelişmelerle birlikte iştah artması, sağlıksız gıdalara eğilim ve aile kontrolünün beslenme üzerindeki etkisinin azalmasıdır. Ayrıca depresyon, anksiyete (kaygı bozuklukları), düşük benlik kaygısı, kendi vücudundan memnun olmama ve duygular üzerinde kontrol sağlayamama gibi psikolojik faktörler de çocuklarda obeziteyi tetikleyen diğer önemli unsurlar arasında yer almaktadır."
"Obezite birçok kronik rahatsızlığa sebep oluyor"
"Obezitenin çeşitli kronik hastalıklara sebep olduğu bilinmekle birlikte morbidite ve mortiliteyi arttırdığı ayrıca bilinmektedir. Kardiyovasküler hastalıklar, insülin direnci, tip 2 diyabet, hipertansiyon (yüksek tansiyon), hiperlipidemi, uyku apnesi ve bazı kanser türleri obezitenin sebep olduğu başlıca hastalıklardandır.  Ayrıca, obezite safra kesesi hastalıklarına, kireçlenmeye, karaciğer yağlanmasına, astıma, solunum hastalıklarına, adet düzensizliklerine, hirsutizme (aşırı kıllanma) ve kas ve iskelet problemlerine yol açmaktadır."
"Kişiye özel olmayan diyetler kilo verme sürecini etkileyebilir"
Dyt. Sena Çelik son olarak internette yer alan yanlış diyet bilgilendirmelerinin kilo verme sürecini etkileyebileceği konusunda uyarılarda bulundu: 
“Günümüzde artan obezite vakaları ve aşırı kilolu olma problemlerinin artışıyla birlikte çeşitli diyet yaklaşımları ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımların çoğu yanlış diyet uygulamalarını içermektedir. Özellikle obezitenin artmasıyla birlikte insanların son zamanlarda diyetisyen yardımı almadan bilinçsizce kendi başlarına diyet yapmaları veya internet, televizyon, dergi, gazete gibi yanlış bilgilendirmelerin bolca yer aldığı medya gruplarından bilgi sahibi olarak uyguladığı yanlış diyetler ile kendi sağlıklarını riske atmaktadır. Diyet ürünlerini sınırsızca yeme, aşırı miktarda su tüketme, yağı ve karbonhidratı kısıtlayıp aşırı protein tüketme, yemek yemeyi erken bir saatte bırakma ve aslı olmayan sözde mucizevi ilaçların kullanımı en sık yapılan beslenme hatalardan bazılarıdır. Hangi besinin ne kadar tüketileceği ve son öğünün ne zaman olması gerektiği kişiye özel belirlenmelidir. Ayrıca, mucize adı altında satılan asılsız haplar hakkında ve diyet ürünlerinin de belirli bir kaloriye sahip olduğu ve fazlasının vücutta yağlanmaya sebep olduğu hakkında insanlar bilgilendirilmelidir. Bununla birlikte, fazla protein ve su tüketiminin böbreklerde yol açtığı tahribat hakkında ve yetersiz beslenme veya şok diyetlerin vücuda verdiği zararlar hakkında halkın daha bilinçli olması sağlanmalıdır. Şok diyetlerin ve diyetisyen kontrolü dışında bilinçsizce yapılan diyetlerin karaciğer yağlanması başta olmak üzere karaciğer ve böbrek sağlığı için risk oluşturabileceği unutulmamalıdır.”

 

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aşırı terleme fiziksel rahatsızlıklara sebep olabilir
Aşırı terleme fiziksel rahatsızlıklara sebep olabilir
Bölgedeki ilk çapraz böbrek nakli SANKO’da yapıldı
Bölgedeki ilk çapraz böbrek nakli SANKO’da yapıldı
Aydın: Devlet Hastanesi inşaat ihalesi 26 Temmuz 2022’de yapılacak
Aydın: Devlet Hastanesi inşaat ihalesi 26 Temmuz 2022’de yapılacak
Adıyaman'da Hekimsen üyeleri iş bıraktı - Videolu Haber
Adıyaman'da Hekimsen üyeleri iş bıraktı - Videolu Haber
Adıyaman'da doktorlar iş bıraktı - Videolu Haber
Adıyaman'da doktorlar iş bıraktı - Videolu Haber
Tabipler iş bırakma eylemine hazırlanıyor - Videolu Haber
Tabipler iş bırakma eylemine hazırlanıyor - Videolu Haber
Almacıoğlu: Çocuklarda dizanteri tablosuyla yaygın olarak karşılaşıyoruz
Almacıoğlu: Çocuklarda dizanteri tablosuyla yaygın olarak karşılaşıyoruz
Obezite uyku apnesinin hem sebebi hem sonucu
Obezite uyku apnesinin hem sebebi hem sonucu
Uzmanlar uyardı: Havuz suyunu yutmak sindirim sistemi enfeksiyonuna yol açabilir
Uzmanlar uyardı: Havuz suyunu yutmak sindirim sistemi enfeksiyonuna yol açabilir
SANKO Üniversitesi ‘Sağlıklı Yaşam Festivali’nde
SANKO Üniversitesi ‘Sağlıklı Yaşam Festivali’nde
SANKO Üniversitesinde 'Diyetisyenler Günü' kutlandı
SANKO Üniversitesinde 'Diyetisyenler Günü' kutlandı
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Günleri
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Günleri
‘Gaziantep Zeugma Hematoloji Günleri’ düzenlendi
‘Gaziantep Zeugma Hematoloji Günleri’ düzenlendi
Gaziantep Zeugma Hematoloji Günleri
Gaziantep Zeugma Hematoloji Günleri
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Günleri
SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Günleri
Sınav kaygısıyla başa çıkabilmek
Sınav kaygısıyla başa çıkabilmek
Emziren annede kanser riski azdır
Emziren annede kanser riski azdır
İlaçla geçmeyen kemik ağrılarını hafife almayın
İlaçla geçmeyen kemik ağrılarını hafife almayın
İshal vakalarından su ve besinlerle bulaşan mikroorganizmalar sorumlu
İshal vakalarından su ve besinlerle bulaşan mikroorganizmalar sorumlu
Ketenci: Tütün kullanımı her yıl dünyada 8 milyon insanın ölümüne neden oluyor
Ketenci: Tütün kullanımı her yıl dünyada 8 milyon insanın ölümüne neden oluyor
Lise Öğrencilerine temel yaşam desteği eğitimi verildi
Lise Öğrencilerine temel yaşam desteği eğitimi verildi
Doğuştan kalbi delik olan iki engelli sağlığına kavuştu
Doğuştan kalbi delik olan iki engelli sağlığına kavuştu
Dr. Aydoğdu: ’’Burun ameliyatında ağrıdan korkmayın’’
Dr. Aydoğdu: ’’Burun ameliyatında ağrıdan korkmayın’’
Menopoz sonrası karşılaşılabilecek 5 risk
Menopoz sonrası karşılaşılabilecek 5 risk
Dahiliye Uzmanı Arslan'dan hekimlere KKKA eğitimi
Dahiliye Uzmanı Arslan'dan hekimlere KKKA eğitimi
Skolyoz Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar paneli
Skolyoz Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar paneli
SANKO Üniversitesi Birecik’te Kariyer Günü düzenliyor
SANKO Üniversitesi Birecik’te Kariyer Günü düzenliyor
Rektör Dağlı: Değerler, fırtınalı havalarda gemicilere yol gösteren deniz fenerleri gibidir
Rektör Dağlı: Değerler, fırtınalı havalarda gemicilere yol gösteren deniz fenerleri gibidir
Başkan Çelik: Sağlık-Sen yüzde 23’lük büyüme sağlayarak 3 bin 318 üye sayısına ulaşmıştır
Başkan Çelik: Sağlık-Sen yüzde 23’lük büyüme sağlayarak 3 bin 318 üye sayısına ulaşmıştır
Kalp hastaları sıcak havalarda sıvı dengesine dikkat etmeli
Kalp hastaları sıcak havalarda sıvı dengesine dikkat etmeli

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim