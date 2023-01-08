Alınan bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Erol Altaman idaresindeki 01 BUB 59 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kaza otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.