Kaza, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Eğri Çay köprüsü yakınlarında meydana geldi.

Gölbaşı istikametine giden sürücüsü öğrenilemeyen 02 AS 732 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, otomobil istinat duvarına çaptı.

Kazada ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından yaralı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

PHA