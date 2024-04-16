Adıyaman'da 48. Turizm Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde, öğrenciler Pirin Perre Antik Kenti'nde arkeoloji kazılarına katılarak tarihle iç içe bir gün geçirdi. İl Kültür ve Turizm Müdürü Abuzer Gelse, bu yıl 48'incisi kutlanan Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, Adıyaman'ın tarihi mekanlarından biri olan Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına dahil olacaklarını bildirdi. Öğrenciler, kazı çalışmaları sırasında hem keyifli vakit geçirdi hem de Adıyaman'ın zengin tarihini daha yakından tanıma fırsatı buldu. Etkinlik öncesinde öğrenciler, Antik Kent'in tanıtım videosunu izleyerek bilgi sahibi oldular. Ardından kazı çalışmalarının sorumlusu Arkeolog Mehmet Turan, öğrencilerle bir araya gelerek kazılar ve tarihi eserler hakkında bilgilendirme yaptı. Bu etkinlik, öğrencilerin tarih bilincini artırmayı ve arkeolojiye ilgi duymalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Haber: Yusuf Işık/ Adıyaman PHA

Kaynak : PHA