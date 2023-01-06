Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda satışı yapılan işletmelerdeki denetimler aralıksız devam ediyor.Mehmet UZEL (NEVŞEHİR İGFA)

Tüketici haklarının korunması açısından yasalara ve standartlara uygunluk kontrollerini sürdüren zabıta ekipleri yaptıkları denetimler ile ham vatandaşların sağlıklı ve standartlara uygun gıdaya erişimini hem de hizmet sektörünün yasalar çerçevesinde kesintisiz bir şekilde devamının sağlanmasına katkı veriyor.

Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, her hafta rutin olarak zincir marketler başta olmak üzere tüm gıda satışı yapan iş yerlerinde kasa ve reyon arasındaki fiyat farkı olup olmadığı son tüketim tarihi, ekmek gramajı hususlarını denetliyor. Ayrıca depo kontrollerinin de yapıldığı marketlerde, olumsuzluk tespit edilen işletmelere tutanak tanzim ederek yasal işlem yapılmak üzere Ticaret İl Müdürlüğüne gönderiyor.

Fırın ve unlu mamuller satışı yapan iş yerlerinde de hijyen, genel temizlik ve gramaj denetimleri gerçekleştiren Zabıta ekipleri, işletmelere hijyen ve sağlık koşullarına mutlak surette uyulması konusunda uyarılarda ve bilgilendirmelerde bulunuyor.