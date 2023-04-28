14 Mayıs’ta yapılacak olan Genel Seçimler öncesi seçim çalışmaları kapsamında Muş’ta miting düzenleyen Yeşil Sol Parti mitingi sonrası polis ve mitinge katılan vatandaşlar arasında çıkan tartışma ardından 19 kişi polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Göz altına alınanların arasında Yeşil Sol Partisi'nin Muş yöneticilerinin de olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şahıslardan 8’inin ifadesi alınarak adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

2 kişi ise “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan dolayı tutuklanarak cezaevine gönderildi.