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Anadolu Rock müziğin duayen isimlerinden Murat Kekilli, çeşitli coğrafyalarda zulme uğrayan insanlara karşı sessiz kalmıyor. Kekilli, son günlerde Filistin ve İsrail arasında yaşanan savaşta İsrail güçlerinin hedef gözetmeksizin bombaladığı okul, cami, hastane ve yerleşim yerlerinde genç, yaşlı, bebek, çocuk, kadın demeden vahşice katledilmelerine gerek sosyal medya hesaplarında paylaştığı mesajlarla gerekse verdiği röportajlarla tepki gösterdi.

Sevilen sanatçı Murat Kekilli, geçtiğimiz yıllarda da İsrail’in Filistin üzerindeki zulmüne tepki gösterdiği “Yıkılasın İsrail” isimli bir şarkı yapmıştı. Kekilli’nin “Yıkılasın İsrail” isimli şarkısı vatandaşlardan büyük beğeni toplamış ve konserlerde binlerce kişi hep bir ağızdan bu şarkıyı söylemişti.

O ŞARKIYA KLİP ÇEKTİ

Rock müziğin sevilen ismi Murat Kekilli dün akşam, İsrail’in Filistinlilere karşı zulmüne tepki olarak yaptığı “Yıkılasın İsrail” isimli şarkısı için çektiği klibi dijital platformlarda yayınladı.

Murat Kekilli’nin “Yıkılasın İsrail” isimli şarkısı ve klibi vatandaşlardan büyük ilgi görürken, Kekilli’nin zulme ve vahşete sessiz kalmaması bir kez daha sanatseverlerin takdirini toplamasına vesile oldu.

Klibin yayınlanmasının ardından sosyal medyada, “Bu cesareti Murat Kekilli’den başkası gösteremezdi”, “Murat Kekilli ile gurur duyuyoruz”, “Türk müziğinin onurunu kurtaran adam”, “Zulme karşı susmadın, helal olsun”, “Keşke herkes senin gibi olsa” ve “Adam gibi sanatçı” gibi yorumlar yapıldı.

“YIKILASIN İSRAİL YAPTIĞIM EN İYİ İŞTİ”

Kekilli, geçtiğimiz hafta Herkes Duysun’a yaptığı açıklamada, Adana konserinde 40 bin kişiye ‘Yıkılasın İsrail’ adlı parçasını söylediğini ve binlerce insanın kendisine eşlik ettiğini belirterek, “Bunun bende yarattığı hisleri, nasıl gururlandığımı tarif dahi edemem. Müslümanlar öyle sanıldığı gibi yalnız değil. Seslerini çıkaramıyor garipler. Böyle bir ortam buldukları zaman gösteriyorlar kendilerini.” demiş ve “Yıkılasın İsrail” isimli şarkısının, yaptığı en iyi iş olduğunu ifade etmişti.

“YIKILASIN İSRAİL” ŞARKISININ SÖZLERİ

Çok canlar yaktın

Çok ocaklar yıktın

Yerin yok dünyada

Nereden çıktın?

Yıkılasın İsrail

Enkazını göreyim

Sana ülke diyenin

Yüzüne tüküreyim!

Hesabın boşuna

Sakın umutlanma

Bu aziz topraklar

Yar olmaz sana

Yıkılasın İsrail

Enkazını göreyim

Sana ülke diyenin

Yüzüne tüküreyim!