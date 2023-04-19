Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden en çok yıkımın yaşandığı iller arasında yer alan Adıyaman'da Moğolistanlılar tarafından kurulumu gerçekleştirilen kıl çadırlar depremzedeleri bekliyor.

Kıl çadırların ilk defa Moğollar tarafından kullanıldığı öğrenilirken ancak daha eski dönemlerde de hem yapılan figürlerden hemde kalıntılardan anlaşılıyor ki daha da eskiye dayandığı ve Adıyaman'daki depremzedeler için Moğolistan'dan gönderilen kıl çadırların kurulumları tamamlanan Orta Asya kültürünün tarihi simgelerinden olan ve kışın sıcak tutarken, yazın da serin kalan çadırlar Ali Dağ Mesire alnına kuruldu. Kurulumu tamamlanan çadırlara ileriki günlerde depremden evleri hasar gören depremzedelerin yerleştirileceği belirtildi.



Kaynak : PHA