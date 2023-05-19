Tarkan, Cumhuriyet'in 100. yılı için yazdığı marşın bir bölümünü paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı için bir marş yazdığını açıklayan megastar Tarkan, marşın sözlerinden bir bölümünü sosyal medya hesabından paylaştı.
Instagram hesabında bir Atatürk fotoğrafı paylaşan Tarkan, "Cumhuriyet’in 100. yılı ve de Atatürk için yazdığım marşın sözlerinden küçük bir bölüm paylaşmak, bugün yerinde olur dedim" diye yazdı.
Tarkan'ın paylaşımda bulunduğu marşın sözlerinden bir kısmı şöyle:
"Sen rahat uyu
Yüreğimizdesin her an
Sen rahat uyu
Biz hep izindeyiz Atam
Sana olan bu aşk
Ebediyete kadar
Bizdeki bu yangın
Hiç sönmez hep yanar"