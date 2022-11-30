YDV Gölbaşı Şubesi öğrencileri sevindirdi

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Yeni Dünya Vakfı Adıyaman Gölbaşı şubesi ilçede eğitim gören 550 öğrenciye ihtiyaç durumuna göre kaban, bot ve elbise ayakkabı yardımı yaptı. Vakıf şubesinin her yıl yapmış olduğu bu yardım bu yıl da kış mevsimi girmeden gerçekleşti.

İlçede bulunan ilkokul, ortaokul, lise ve hafızlık yapan öğrencilerin bulunduğu yatılı okulda okuyan 550 öğrenciye kışlık elbise ve ayakkabı yardımı yaptıklarını belirten Şube Başkanı Salih Uçar,"Bu çalışmada desteğini esirgemeyen tüm vakıf gönüllülerine teşekkür ettiklerini söyledi. İlçede bulunan her okuldan 20 öğrenci tespit ederek bu öğrencileri belirli bir program dahilinde anlaştıkları mağazalara götürdüklerini ifade eden Şube Başkanı Uçar, 'öğrencilere kaban ve bot ya da pantolon, kazak ve ayakkabı/bot olmak üzere alternatif sunduk. Onlar da ihtiyaçlarına göre mağazadan dilediklerini seçtiler"dedi.

Öğrencilerin memnuniyetlerinin yüzlerine yansımasını sağlayan ve YDV Adıyaman Gölbaşı şubesinin organizasyonu hayırseverler ve ilçe esnafının desteğiyle hayata geçen destek projesinin yaklaşık 550 bin liraya mal olduğu öğrenildi.