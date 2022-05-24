Yazarlar, kitapseverleri fuara davet etti

Adıyaman Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte duygularını paylaşan çocuk ve gençlik edebiyatı yazarı Mehmet Kemal Erdoğan, Kavi Yayıncılık standında yaptığı açıklamada, "100'den fazla esere sahibim. İzmir'de yaşıyorum ve emekli devlet memuruyum. Adıyaman'a davet üzerine geldim. Çok güzel bir etkinliğe imza atan Adıyaman Belediyesine teşekkür ediyorum. Adıyamanlı kitapseverlerden de fuara daha fazla katılım bekliyorum. Emeği geçenlere teşekkürler" diye konuştu.

Adıyamanlı yazarlardan Ebubekir Aytekin ise Yerel Yazarlar Standında yaptığı açıklamada, "Adıyaman Belediyesi yetkililerine düzenlenen etkinlikten dolayı teşekkür ediyorum. Şu ana kadar Adıyaman'da düzenlenen tüm kitap fuarlarına katıldım ve bu organizasyonun şu ana kadar yapılan en profesyonel organizasyon olduğunu söyleyebilirim. Yalnız fuar alanının mesafesinden de kaynaklandığı için maalesef katılım istenilen düzeyde değil. İtinayla hazırlanan bu güzel organizasyona tüm Adıyamanlıları bekliyoruz" dedi.