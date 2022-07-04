Tarihin derinliklerine ışık tutan Eski Kâhta Kalesine cam teras yapıldı

Restorasyon çalışmaları tamamlanarak bu ayın sonunda hizmete sunulacak olan ve gelen turistleri tarihin derinliklerinde bir yolculuğa çıkaracak olan Eski Kâhta Kalesinde Adıyaman’da Turizmi Geliştirme Projesi kapsamında cam teras yapıldı. Yapılan cam teras sayesinde Kahta Çayı ve Arsemia ziyaretçiler için bir baki noktası oldu. Kalenin içerisinde yapılan cam teras Kâhta çayının derin kanyonunun muhteşem manzarasını kuş bakışı izlemek isteyen ziyaretçilerine adrenalin tutkusu yaşatacak.

Restorasyon çalışmaları tamamlanan ve adrenalin tutkunları için cam terası yapılan Eski Kâhta Kalesini eşi Serinay Çuhadar ve Kâhta Kaymakamı Selami Korkutata ile birlikte gezen Vali Mahmut Çuhadar, yapılan cam teras ve restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

"Çok yönlü projeler uyguluyoruz"

Tarihi kalede su yolları, sarnıç, zindan, dükkânlar, ibadet mekanları ve diğer alanları gezerek tamamlanan restorasyon çalışmaları ve yapılan cam teras hakkında bilgi veren Vali Mahmut Çuhadar, "Kültürel, tarihi ve doğal güzellikleriyle bilinen ve sahip olduğu tarihi ören yerleri ile adeta bir açık hava müzesi konumdan olan Adıyaman ve ilçelerindeki tarihi ören yerlerini turizme kazandırmak amacıyla çok yönlü projeler uyguluyoruz. Dünyada örnekleri ve benzerleri olan ve yıllar önce Amerika ziyaretimizde Grand Canyon’da gördüğümüz cam terası Adıyaman’ımıza da getirdik. Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi olan IPA kapsamında turizm alanında yaptığımız yatırımların bir yenisi Eski Kâhta Kalesinde cam teras olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Bu önemli yatırımın ülkemiz ve ilimiz turizmine katkı sağlayacağına inanıyoruz"dedi.

"Herkesi şehrimize davet ediyoruz"

Restorasyon çalışmaları tamamlanan Eski Kahta Kalesinin bu ay tesliminin yapılarak ay sonunda hizmete sunulacağını da kaydeden Vali Mahmut Çuhadar, “Kâhta ilçemize bağlı Kocahisar Köyünde bulunan ve ilk yapılışı Hititlere kadar uzanan Eski Kahta Kalesi, büyüleyici atmosferiyle tüm ziyaretçilerini tarihin derinliklerinde bir yolculuğa çıkaracak. Kale, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. İslam öncesinden başlayan kale, Selçuklu ve Osmanlı’ya kadar devam ediyor. Kalede su yolları, sarnıç, zindan, dükkânlar, ibadet mekânları ve geniş odalar bulunmaktadır. Hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde kaleyi restore ederek turizmin hizmetine sunuyoruz. Tarihin derinliklerine ışık tutan bu eşsiz yapıyı ve daha nicelerini görmek için herkesi şehrimize davet ediyoruz"dedi.

Vali Mahmut Çuhadar, Eski Kahta Kalesindeki incelemelerinin ardından Kahta Çayı üzerindeki köprü ile Kommagene medeniyetinin yazlık başkenti olarak kullandığı Arsameia ören yerini gezerek incelemelerde bulundu.