Tarihi çarşı restorasyonunda üçüncü etap çalışmalarına başlandı

Adıyaman Belediyesi tarafından tarihi çarşıda devam eden restorasyon çalışmalarında üçüncü etaba geçildi.

Gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Tarihi Çarşı restorasyonuyla ilgili konuşan Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise en kısa sürede Adıyaman’a eşsiz bir eser daha kazandırmayı amaçladıklarını söyleyerek, "Yaklaşık 300 yıllık bir geçmişe sahip olan tarihi çarşıda sürdürdüğümüz restorasyon çalışmalarımızda üçüncü etaba geçildi. İnşallah kısa süre içerisinde çarşının tamamının restorasyonunu gerçekleştirerek şehrimize önemli bir eser daha kazandırmış olacağız” diye konuştu.

Kaynak: PHA