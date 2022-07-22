Su deposu kazısında Roma dönemine ait mezar bulundu

İlçeye bağlı Akıncılar Beldesinde 1973 yılında yapılan ve artık yetersiz gelen su deposunun yenilenmesi için kazı çalışması yapan ekipler tarafından mezara rastlandı. Roma dönemine ait mezar bulundu ihbar alan Adıyaman Müze Müdürlüğü görevlileri bölgeye gelerek inceleme yaptı. Ekipler tarafından yapılan incelemede Roma dönemine ait 3 mezar tespit edilirken mezarlar çevresinde Roma dönemine ait olduğu belirtilen balta, çömlek ve bazı objeler bulundu.

Mezarlar ve bulunan objeler koruma altına alınırken inceleme yapan Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan," Kazı çalışmalarında yaklaşık 4 metre seviyesine inilerek ve bu seviye indirme çalışmaları sonucunda ise 3 mezar ortaya çıktı. Mezar taşlarının düzgün kesme taşlardan yapılmış basit mezar örnekleri olduğunu görüyoruz. Bu mezarlar içerisinde çömleklerin yanı sıra Roma dönemine ait bronz ayna ve Neolitik dönem minyatür bir balta ortaya çıkartıldı. Bu iki eserin aynı anda bir mezarda çıkması çok ilginç bir buluntu olarak karşımıza çıkıyor"dedi.