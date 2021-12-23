Sezai Karakoç Şiirleriyle anılacak

16 Kasım 2021 tarihinde ebediye göç eden usta şair, yazar ve siyasetçi Sezai Karakoç anısına anlamlı bir gece tertipleyen Adıyaman Belediyesi, en güzel şiirlerinin seslendirileceği programa tüm şiir severleri davet etti.

'Adıyaman Şiir Akşamları' programı kapsamında 24 Aralık Cuma günü saat 19.30’da Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilecek olan ve TRT Radyo programcısı Adem Kaya ile Şair-Yazar Abdulvehap Ballı tarafından usta şairin eserlerinin seslendirileceği 'Sezai Karakoç Anma Gecesi'ne tüm Adıyamanlı şiir severleri davet eden yetkililer, programın ücretsiz olduğunu belirtti.