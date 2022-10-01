Galeriler Yazarlar
Adıyaman 25
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
3.179,99
ALTIN
988,22
DOLAR
18,50
STERLİN
20,71
EURO
18,14

SANKO Sanat Galerisi’nde 'Zaman Sızlar' temalı resim sergis açıldı

Akademisyen ressam Prof. Birsen Çeken’in, yaşamın zorlukları ve pandemi sürecini tuvaline yansıttığı “Zaman-Sızlar” temalı kişisel resim sergisi SANKO Sanat Galerisi’nde açıldı.

01 Ekim 2022 Cumartesi 23:19
1 Okunma
SANKO Sanat Galerisi’nde 'Zaman Sızlar' temalı resim sergis açıldı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, sergi açılışında yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sanatı; hayatı besleyen en önemli damar olarak gördüğünü anımsatarak, “Bu damarın büyümesi, geliştirilmesi ve açık kalabilmesindeki en büyük sorumluluk üniversitelere, yerel yönetimlere ve iş insanlarına düşmektedir” dedi.
Sanatın gelişmesi adına üniversitelerin gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Dağlı, “SANKO Holding ve SANKO Üniversitesi olarak bu konuda gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Şehrimizde yerel yönetimler de bu konunun üzerinde önemle duruyor” ifadelerini kullandı. 
Sanatçılar ile öğrencilerin buluşmasının önemine de dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, “Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin sanatçılarımız ile buluşması, onların bilgi ve tecrübelerinden faydalanarak geleceklerine yön vermeleri hem gençlerimizin hem de toplumun geleceği açısından önemlidir” şeklinde konuştu.
Ulusal ve uluslararası olmak üzere 31’inci kişisel sergisini açtığını kaydeden Prof. Birsen Çeken ise 31 eserinin sanatseverlerle ilk kez buluştuğuna dikkat çekerek, eserlerinde şehirlerde yaşayan insan kalabalığını ve yakın tarihteki buhranlı dönemin insan üzerindeki sarsıcı etkilerini tuvaline aktarmaya çalıştığını anlattı.
“Bir sanat eserinin değeri ne boyutuyla ne de zamanıyla ölçülebilir” diyen Prof. Çeken, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Büyükşehirlerde insanların yan yana yaşamalarına rağmen aralarındaki derin uçurumun getirdiği zorunlulukların belleklerde çok taze. Resimleri tek tek incelediğimizde geçmişteki acılar, Göktürkler’den günümüze eserler yer alıyor. Geçmişin ve yakın zamanda yaşanan acıları görüyoruz. Karadeniz yöresinden yayla insanını, akrabalarımın yaylada virüssüz ortamda, doğada çalışmalarına devam ettiklerini gösterdim.”
Her sabah 6.00’da atölyesine giderek resim yaptığına vurgu yapan Prof. Çeken, gençlere şu önerilerde bulundu:
“Üniversite öğrencisinin en büyük kaygısı güzel bir iş elde edip para kazanmaktır. Gençlerimizin öncelikli hedefi yaşadıkları topluma değer katmak olmalı. Başarı için fedakarlık yapmak gerekiyor. Gençlerimiz sürekli kendilerini geliştirmeli özellikle eğitim aldıkları alanlarda kendilerini geliştirip yenilikleri yakından takip etmeliler. Teknolojiden yararlanırken zamanı da iyi kullanmaya dikkat etmeliler.”
Gaziantep’te sergi açmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Prof. Çeken, sözlerini şöyle tamamladı:

“SANKO, Türkiye’nin dört bir yanından sanatçıyı Gaziantep’e davet ederek sanatçıların ve eşsiz eserlerin sanatseverlerle buluşmasını sağlıyor. Özel kuruluşların sanata ve sanatçıya değer vermesi çok kıymetli ve anlamlı.  Sanattan ve sanatçıdan desteğini esirgemeyen SANKO Ailesi’ne tüm sanatçılar adına şükranlarını sunuyorum.”
SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek de konuşmasında galerinin 18 yıl önce açıldığının altını çizdi.
Çiçek, “SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adil Sani Konukoğlu’nun sanata pozitif yaklaşımı sayesinde galerimiz ülkemizde sanatın ve sanatçının önde gelen buluşma noktalarından birisi oldu. Seçici Kurul Üyemiz Sayın Aslı Özen Hocamızın titiz değerlendirmeleri sonucu SANKO Sanat Galerisi’nin ülkemizin saygın sanatçılarının tercih ettiği platform haline gelmesinin mutluluğunu yaşıyoruz” değerlendirmesini yaptı.
Konuşmaların ardından SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, SANKO Holding tarafından bastırılan ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nin bilimsel yayını olan “Belkıs Zeugma ve Mozaikleri” isimli bilimsel yayını, Karkamış Antik Kenti Kazı Başkanı, İtalya Bologna Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nicola Marchetti ve Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay ile sanatçı Çeken’e takdim etti. 
Sergi açılışına, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Ceyda Gürsel, ÇİMKO Çimento ve Beton AŞ Genel Müdürü Dr. Önder Kırca, SANKO Park AVM İşletme Müdürü Taner Neng, Karkamış Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Peker, ressamlar, sanatseverler ve öğrenciler de katıldı.
Prof. Çeken’in “Zaman-Sızlar” isimli kişisel resim sergisi 21 Ekim 2022’ye kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
Rize-Çamlıhemşin’de 1962 yılında doğan Prof. Çeken, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. Prof. Çeken, 1984 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Anabilim Dalı’ndan mezun olmuş, 1992 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Sanatta Yeterlik derecesini almıştır.  
1996–2002 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nde, 2002-2011 yılları arasında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Çeken, 2011 yılında Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü’ne Doçent olarak atanmıştır. 2017 yılında Profesörlük unvanını alan sanatçı halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümünde Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.
Sanatçı ulusal ve uluslararası 31 farklı kişisel sergi açmış ve 500’e yakın ulusal ve uluslararası karma sergide eserleriyle yer almıştır.
Yurt dışında önemli müzelere eserleri kabul edilmiş, ulusal ve uluslararası birçok özel ve resmi kurumda eserleri koleksiyonlarda yer almıştır.
Adana Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı’nı 2017, 2018 ve 2019 yıllarında düzenleyen Prof. Çeken, 2016’da Ahmet Yesevi Türk Eğitiminde Başarı ödülü, 2018 yılında Dede Korkut Türk Sanatına Hizmet Ödülü, 2020 yılında Bilge Tonyukuk Başarı Ödülü, 2021-2022 yıllarında ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından Sanat Teşvik Ödülü’ne layık görülmüştür.
Sanatçı, eserlerinde çoğunlukla akrilik ve suluboya kullanmakla birlikte zaman zaman karışık teknik de kullanmaktadır. Kullandığı tekniklerle soyutlamaların ardında geçmişe göndermeler yaparak farklı sanat yapıtları ortaya çıkarmaktadır. Bu göndermeler bazen geometrik biçimler içinde yer almakta, maviler, turkuazlar, yeşiller karanlık zeminlerde kendini göstermektedir.

Prof. Çeken, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği sanatçısı ve Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı yönetim kurulu üyesidir.

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı açılış töreni yapıldı
2. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı açılış töreni yapıldı
Adıyaman Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine hoş geldiniz partisi - Videolu Haber
Adıyaman Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine hoş geldiniz partisi - Videolu Haber
Avusturalya’da sıra gecesi etkinliğine büyük ilgi
Avusturalya’da sıra gecesi etkinliğine büyük ilgi
SANKO Sanat Galerisi’nde 'Zaman Sizlar' temali resim sergisi
SANKO Sanat Galerisi’nde 'Zaman Sizlar' temali resim sergisi
Adıyaman 13 farklı ülkede tanıtılacak
Adıyaman 13 farklı ülkede tanıtılacak
Ressam Durmuş’un SANKO Sanat Galerisin’deki sergisi ilgi görüyor
Ressam Durmuş’un SANKO Sanat Galerisin’deki sergisi ilgi görüyor
Gençlik ve Çocuk Festivali yoğun ilgi gördü
Gençlik ve Çocuk Festivali yoğun ilgi gördü
Çocuk felcine dikkat çekmek için Nemrut Dağı zirvesinde konser
Çocuk felcine dikkat çekmek için Nemrut Dağı zirvesinde konser
Gençlik ve Çocuk Festivali muhteşem konserlerle başladı
Gençlik ve Çocuk Festivali muhteşem konserlerle başladı
Gençlik ve Çocuk Festivali başlıyor
Gençlik ve Çocuk Festivali başlıyor
Ressam Haydar Durmuş 55’inci kişisel sergisini açtı
Ressam Haydar Durmuş 55’inci kişisel sergisini açtı
Üzüm sıkmada bin 700 yıllık ‘askıda baskı’ tekniği kullanılıyor
Üzüm sıkmada bin 700 yıllık ‘askıda baskı’ tekniği kullanılıyor
Adıyaman, İstanbul Yenikapı’da düzenlenecek tanıtım günlerine hazırlanıyor
Adıyaman, İstanbul Yenikapı’da düzenlenecek tanıtım günlerine hazırlanıyor
'Mahallemde Şenlik var' yoğun ilgiyle devam ediyor
'Mahallemde Şenlik var' yoğun ilgiyle devam ediyor
Perre Antik Kent'te 1800 yıllık 4 insan iskeleti bulundu - Videolu Haber
Perre Antik Kent'te 1800 yıllık 4 insan iskeleti bulundu - Videolu Haber
Adıyaman’da içerisinde 4 iskeletin bulunduğu bin 800 yıllık mezar bulundu
Adıyaman’da içerisinde 4 iskeletin bulunduğu bin 800 yıllık mezar bulundu
2. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı başlıyor
2. Uluslararası Perre Sanat Çalıştayı başlıyor
TURSAB Başkanı Bağlıkaya: Adıyaman’a katkımız olursa mutlu oluruz
TURSAB Başkanı Bağlıkaya: Adıyaman’a katkımız olursa mutlu oluruz
Yeni Mahallede sinema etkinliği
Yeni Mahallede sinema etkinliği
Fatih ve Malazgirt Mahallesi sakinleri yerel sanatçılarla coştu
Fatih ve Malazgirt Mahallesi sakinleri yerel sanatçılarla coştu
Tarihi Cendere Köprüsü’nde Kahtalı Mıçe ile senfoni dinletisi
Tarihi Cendere Köprüsü’nde Kahtalı Mıçe ile senfoni dinletisi
Tarihi Cendere Köprüsü’nde konser
Tarihi Cendere Köprüsü’nde konser
Sinema etkinliğiyle ile keyifler yerinde
Sinema etkinliğiyle ile keyifler yerinde
Hintliler Nemrut Dağı'na hayran kaldı
Hintliler Nemrut Dağı'na hayran kaldı
Takoran Vadisi keşfedilmeyi bekliyor
Takoran Vadisi keşfedilmeyi bekliyor
Adıyamanlı Zara türküleriyle Kahramanmaraşlıları mest etti
Adıyamanlı Zara türküleriyle Kahramanmaraşlıları mest etti
ADIMEK öğrencilerinden muhteşem kapanış programı
ADIMEK öğrencilerinden muhteşem kapanış programı
Yerel sanatçılar bu kez Bahçelievler sakinleri için söyledi
Yerel sanatçılar bu kez Bahçelievler sakinleri için söyledi
Rotary Bölge Guvernörü Adıyaman’da
Rotary Bölge Guvernörü Adıyaman’da
Nemrut Rotary Kulübüne Guvernör ziyareti
Nemrut Rotary Kulübüne Guvernör ziyareti

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim