SANKO Sanat Galerisi’nde 'Zaman Sızlar' temalı resim sergis açıldı

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, sergi açılışında yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sanatı; hayatı besleyen en önemli damar olarak gördüğünü anımsatarak, “Bu damarın büyümesi, geliştirilmesi ve açık kalabilmesindeki en büyük sorumluluk üniversitelere, yerel yönetimlere ve iş insanlarına düşmektedir” dedi.

Sanatın gelişmesi adına üniversitelerin gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Dağlı, “SANKO Holding ve SANKO Üniversitesi olarak bu konuda gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. Şehrimizde yerel yönetimler de bu konunun üzerinde önemle duruyor” ifadelerini kullandı.

Sanatçılar ile öğrencilerin buluşmasının önemine de dikkat çeken Prof. Dr. Dağlı, “Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin sanatçılarımız ile buluşması, onların bilgi ve tecrübelerinden faydalanarak geleceklerine yön vermeleri hem gençlerimizin hem de toplumun geleceği açısından önemlidir” şeklinde konuştu.

Ulusal ve uluslararası olmak üzere 31’inci kişisel sergisini açtığını kaydeden Prof. Birsen Çeken ise 31 eserinin sanatseverlerle ilk kez buluştuğuna dikkat çekerek, eserlerinde şehirlerde yaşayan insan kalabalığını ve yakın tarihteki buhranlı dönemin insan üzerindeki sarsıcı etkilerini tuvaline aktarmaya çalıştığını anlattı.

“Bir sanat eserinin değeri ne boyutuyla ne de zamanıyla ölçülebilir” diyen Prof. Çeken, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Büyükşehirlerde insanların yan yana yaşamalarına rağmen aralarındaki derin uçurumun getirdiği zorunlulukların belleklerde çok taze. Resimleri tek tek incelediğimizde geçmişteki acılar, Göktürkler’den günümüze eserler yer alıyor. Geçmişin ve yakın zamanda yaşanan acıları görüyoruz. Karadeniz yöresinden yayla insanını, akrabalarımın yaylada virüssüz ortamda, doğada çalışmalarına devam ettiklerini gösterdim.”

Her sabah 6.00’da atölyesine giderek resim yaptığına vurgu yapan Prof. Çeken, gençlere şu önerilerde bulundu:

“Üniversite öğrencisinin en büyük kaygısı güzel bir iş elde edip para kazanmaktır. Gençlerimizin öncelikli hedefi yaşadıkları topluma değer katmak olmalı. Başarı için fedakarlık yapmak gerekiyor. Gençlerimiz sürekli kendilerini geliştirmeli özellikle eğitim aldıkları alanlarda kendilerini geliştirip yenilikleri yakından takip etmeliler. Teknolojiden yararlanırken zamanı da iyi kullanmaya dikkat etmeliler.”

Gaziantep’te sergi açmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Prof. Çeken, sözlerini şöyle tamamladı:

“SANKO, Türkiye’nin dört bir yanından sanatçıyı Gaziantep’e davet ederek sanatçıların ve eşsiz eserlerin sanatseverlerle buluşmasını sağlıyor. Özel kuruluşların sanata ve sanatçıya değer vermesi çok kıymetli ve anlamlı. Sanattan ve sanatçıdan desteğini esirgemeyen SANKO Ailesi’ne tüm sanatçılar adına şükranlarını sunuyorum.”

SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Halil Çiçek de konuşmasında galerinin 18 yıl önce açıldığının altını çizdi.

Çiçek, “SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adil Sani Konukoğlu’nun sanata pozitif yaklaşımı sayesinde galerimiz ülkemizde sanatın ve sanatçının önde gelen buluşma noktalarından birisi oldu. Seçici Kurul Üyemiz Sayın Aslı Özen Hocamızın titiz değerlendirmeleri sonucu SANKO Sanat Galerisi’nin ülkemizin saygın sanatçılarının tercih ettiği platform haline gelmesinin mutluluğunu yaşıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Konuşmaların ardından SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, SANKO Holding tarafından bastırılan ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nin bilimsel yayını olan “Belkıs Zeugma ve Mozaikleri” isimli bilimsel yayını, Karkamış Antik Kenti Kazı Başkanı, İtalya Bologna Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nicola Marchetti ve Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay ile sanatçı Çeken’e takdim etti.

Sergi açılışına, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Ceyda Gürsel, ÇİMKO Çimento ve Beton AŞ Genel Müdürü Dr. Önder Kırca, SANKO Park AVM İşletme Müdürü Taner Neng, Karkamış Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Peker, ressamlar, sanatseverler ve öğrenciler de katıldı.

Prof. Çeken’in “Zaman-Sızlar” isimli kişisel resim sergisi 21 Ekim 2022’ye kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Rize-Çamlıhemşin’de 1962 yılında doğan Prof. Çeken, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. Prof. Çeken, 1984 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Anabilim Dalı’ndan mezun olmuş, 1992 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Sanatta Yeterlik derecesini almıştır.

1996–2002 yılları arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nde, 2002-2011 yılları arasında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Uygulamalı Sanatlar Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Çeken, 2011 yılında Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü’ne Doçent olarak atanmıştır. 2017 yılında Profesörlük unvanını alan sanatçı halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümünde Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Sanatçı ulusal ve uluslararası 31 farklı kişisel sergi açmış ve 500’e yakın ulusal ve uluslararası karma sergide eserleriyle yer almıştır.

Yurt dışında önemli müzelere eserleri kabul edilmiş, ulusal ve uluslararası birçok özel ve resmi kurumda eserleri koleksiyonlarda yer almıştır.

Adana Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı’nı 2017, 2018 ve 2019 yıllarında düzenleyen Prof. Çeken, 2016’da Ahmet Yesevi Türk Eğitiminde Başarı ödülü, 2018 yılında Dede Korkut Türk Sanatına Hizmet Ödülü, 2020 yılında Bilge Tonyukuk Başarı Ödülü, 2021-2022 yıllarında ise Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından Sanat Teşvik Ödülü’ne layık görülmüştür.

Sanatçı, eserlerinde çoğunlukla akrilik ve suluboya kullanmakla birlikte zaman zaman karışık teknik de kullanmaktadır. Kullandığı tekniklerle soyutlamaların ardında geçmişe göndermeler yaparak farklı sanat yapıtları ortaya çıkarmaktadır. Bu göndermeler bazen geometrik biçimler içinde yer almakta, maviler, turkuazlar, yeşiller karanlık zeminlerde kendini göstermektedir.

Prof. Çeken, Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği sanatçısı ve Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı yönetim kurulu üyesidir.