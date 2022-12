SANKO Sanat Galerisi’nde sergi açılışı

Sergi açılışında konuşan Boztoprak, sanatın iyiyi ve güzeli görmeyi sağladığına vurgu yaparak, “Sanat ruhu onarıp tedavi eder, insanı kötü düşüncelerden korur” dedi.

Boztoprak, ‘Görünüler’ isimli 21’inci kişisel resim sergisinde 21 eserin yer aldığını söyledi.

Çalışmalarında insanla ilgili ve o insanın içinde yaşadığı doğayı resmettiğini ifade eden Boztoprak, “Yaşamına ve yaşadığı yerlerle ilgili anlamlandırmaya çalıştığım her şeyi, kendi gördüğüm biçimde resmetme çabasındayım” diye konuştu.

“Sanat, iyileştirir, tedavi eder, hastalıklardan ve kötü düşünlerden arındırır” diyen Boztoprak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sanat, iyiyi güzeli görmemizi sağlar. Varolma nedenini sorgular yolunda kaybolmadan, sapmadan güzel olana, iyi olana yönelmemizi sağlar. Toplum sanattan nasiplenir, kötülüklerinden hastalıklarından kurtulmaya çalışır. Sağlıklı nesil ve sağlıklı toplum oluşur. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk de ‘Sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözleriyle sanatın toplum için önemine vurgu yapmıştır.”

Sanatın, gelecek nesillerin hayata olan bağlılıklarını güçlendirerek sağlıklı düşünceyle geleceklerini inşa etmelerine önemli katkı sunduğuna dikkat çeken Boztoprak, “En önemlisi de her toplum veya kültür unutulmaya veya yok olmaya mahkum olmaz. Yarınlarına ve geleceğe iyi eserler bırakarak sürekliliklerini daim ederler” ifadelerini kullandı.

Eserlerini Gaziantepli sanatseverler ile buluşturmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Boztoprak, sözlerini şöyle tamamladı:

“Konum dolayısıyla Anadolu’ya hayranlığım gizlenemez. Gaziantep, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin gözbebeğidir. Sanata ve sanatçıya verdiği desteği her zaman hissettiren Konukoğlu Ailesi’ne ve SANKO Sanat Galerisi’ne şükranlarımı sunuyorum.”

Konuşmalardan sonra, SANKO Sanat Galerisi Yürütme Kurulu Üyesi Murat Köylüoğlu, SANKO Holding tarafından bastırılan “Zeugma” isimli bilimsel yayını Tolga Boztoprak’a takdim etti.

Sergi açılışına, Gaziantep Ticaret Odası Güzel Sanatlar Lisesi Resim Öğretmeni Hüseyin Yıldırım, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

Boztoprak’ın “Görünüler” isimli kişisel sergisi, SANKO Park AVM üçüncü katta bulunan SANKO Sanat Galerisi’nde 23 Aralık 2022’ye kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Tolga Boztoprak, 1970 yılında Kars’ta doğdu. 1999 yılında Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olan Boztoprak, 2022’de Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamladı. Sosyal gerçekçiliği ile öne çıkan sanatçı, genellikle mekansızları ele almakta ve sıkıştırılmış sosyal çöküş manzaralarını, kültürel bölünmeleri, farklı yaşam biçimlerini, figürler üzerinden gözlemleyerek tuvallerine yansıtmaktadır.

Boztoprak’ın son dönem çalışmaları peyzajlar üzerinde yoğunluk kazanmıştır. Sanatçı, 21 kişisel sergi açmış, çok sayıda karma sergiye, workshoplara ve sanat fuarlarına katılmıştır, Trakya Üniversitesi, Ümraniye Belediyesi Resim Yarışması ve Bakırköy Belediyesi Resim Yarışmaları başta olmak üzere ulusal çaptaki yarışmalarda 4 ödül kazanmıştır.

Boztoprak, Avcılar’da bulunan Toprak Resim Atölyesi’nde çalışmalarını devam ettirmektedir.