'Sanata Dair İzler' çok beğenildi

Adıyaman Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren konservatuarda eğitim gören kursiyerler el emeği göz nuru eserlerini sergilemeye devam ediyor. Belediye Konservatuarı Resim Bölümü öğrencileri, yıl boyunca büyük bir emek karşılığında hazırladıkları eserlerini Adıyaman Park AVM'de açtıkları sergi ile beğeniye sundu.

'Sanata Dair İzler' adıyla açılan sergi binlerce sanatsever tarafından ziyaret edildi. Sergiyi ziyaret edenler arasında yer alan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise resimleri tek tek inceleyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Kılınç burada yaptığı konuşmada, "Belediyemiz konservatuarı Resim Bölümü öğrencilerinin açtığı yıl sonu sergisini ziyaret ettik. Bir birinden güzel bu eserlere emek veren yönetici, öğretmen ve öğrencilere teşekkür eder, başarılar dilerim" dedi.

Yetkililer, 22 kursiyer ve eğitmen tarafından 8 aylık emek karşılığında açılan 'Sanata Dair İzler' adlı sergide 54 eserin sergilendiğini dile getirdi.