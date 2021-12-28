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Perre Antik Kent'inde 123 yıl öncesine ait 'Bronz Askeri Diploma' bulundu - Videolu Haber

Adıyaman'da, bulunan Perre Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, 123 yıl öncesine ait "Bronz Askeri Diploma" bulundu.

28 Aralık 2021 Salı 13:55
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Perre Antik Kent'inde 123 yıl öncesine ait 'Bronz Askeri Diploma' bulundu - Videolu Haber

Kommagene Krallığı'nın 5 büyük kentinden birisi olan ve Roma döneminde de önemini koruyan Perre Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında Roma Çeşmesi, büyük blokal taşlar, su kanalları ve çeşitli mimari yapılar ortaya çıkmıştı.
Roma Dönemi'ne ait 20 yıl askerlik yapan ve bu askerliğin sonucunda evlenmeyi ve oranın vatandaşı olmaya hak kazandığı gibi bilgilere rastlanıldı. Diplomanın dünya genelinde 100 bin basıldığı günümüzde ise 800'üne ulaşıldığı ise bildirildi. Yapılan kazı çalışmalarında milattan sonra 123 yılında yani İmparator Hadrian zamanında verildiği anlaşılan bronz askeri diploma bulundu.
"Bronz levha üzerinde Latince yazıların yazıldığını gördük"
Hadrian zamanında 20 yıl askerlik yapmış ve bittikten sonra kendisine Roma vatandaşlığının verilmesi aynı anda evlenme hakkının verilmesi ile ilgili bir diploma olduğunu gördüklerini belirten Müze Müdürü Mehmet Alkan,"Perre Antik Kentinde yapmış olduğumuz kazılarda Roma çeşmesinin kuzey batısı ve yaklaşık on beş açmada kazılar devam edildi. Bu kazılarda mevsim şartlarının soğuk geçmesi nedeni ile kazıların sonlanmasına yakın bir askeri diploma bulundu. Bu askeri diplomanın üzerinde bronz levha üzerinde Latince yazıların yazıldığını gördük. Biz daha sonra Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar’a göndermiş olduğum fotoğraflar  neticesinde yapılan çalışmalar sonucunda Calcilius Antiquus adında Suriye Eyaletinde 20 yıl askerlik yapmış bir insanın askerliğinin bittikten sonra kendisine Roma vatandaşlığının verilmesi ve aynı anda evlenme hakkının verilmesi ile ilgili bir diploma olduğunu gördük. Bu diplomanın Milattan sonra 123 yılında yani İmparator Hadrian zamanında verildiğini gördük. Buda Perre Antik Kentinin hemen son kazılarında çıkması bizleri oldukça heyecanlardı"dedi.
"2022 kazılarında büyük sürprizler ile karışılacağız"
Diplomadan 100 bin basıldığını ve şuan dünyada 800 adet bulunduğunu aktaran Alkan,"Bu diplomaların yaklaşık dünyada 100 bin adet basıldığı söylenmektedir. Fakat büyük bir kısmının fırınlara eritildiği ile ilgili bilgilerin olduğu öğrenmekteyiz. Dünya’da şuana kadar 800 adet bulunduğu diplomaların 650 adettin çalışıldığı ve bunlardan birinde de Perre Antik Kenti'nde çıkmasını sonucunda oldukça heyecan verici bir gelişme olduğunu görmekteyiz. Bu diplomanın bulunması ile bu yıl kazımız sonlanmış oldu. Bu çıkan önemli bulgu ile beraber 2022 yılında başlayacağım kazılarda daha büyük sürprizler ile karışılacağımızı görmekteyiz" dedi.

 

Kaynak: PHA
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