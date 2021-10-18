Öğrenciler uçurtma şenliğinde buluştu

Adıyaman Seyir Tepesi’nde düzenlenen ve ADYÜ Genç Yeşilay Topluluğu etkinliğine gönüllüleri ve üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğe ADYÜ Genç Yeşilay Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Hande İnan, Topluluk Başkanı Esranur Fındık, Üniversite akademik ve idari çalışanları ile topluluk üyeleri katıldı.

Etkinlik alanında Yeşilay Adıyaman Şubesi tarafından temin edilen 350 uçurtmanın bir anda gökyüzüne yükselmesi, renkli görüntülere sahne oldu.

Topluluk üyelerinin güzel ve eğlenceli bir etkinlikte bir arada olmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade eden ADYÜ Genç Yeşilay Topluluğu Başkanı Fındık, “Bugün Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi’nin ‘Nesl-İ Şahane’ projesi kapsamında Adıyaman Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu olarak uçurtma şenliği düzenledik. Arkadaşlarımızla birlikte çok eğlenceli bir gün geçirdik. Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz” dedi.