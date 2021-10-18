Galeriler Yazarlar
Adıyaman 28°
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1416.67
ALTIN
531.17
DOLAR
9.3226
STERLİN
12.8052
EURO
10.8246

Öğrenciler uçurtma şenliğinde buluştu

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi’nin ‘Nesl-İ Şahane’ projesi kapsamında Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Genç Yeşilay Topluluğu tarafından uçurtma şenliği düzenlendi.

18 Ekim 2021 Pazartesi 14:36
14 Okunma
Öğrenciler uçurtma şenliğinde buluştu

Adıyaman Seyir Tepesi’nde düzenlenen ve ADYÜ Genç Yeşilay Topluluğu etkinliğine gönüllüleri ve üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdi.

Etkinliğe ADYÜ Genç Yeşilay Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğretim Üyesi Hande İnan, Topluluk Başkanı Esranur Fındık, Üniversite akademik ve idari çalışanları ile topluluk üyeleri katıldı. 

Etkinlik alanında Yeşilay Adıyaman Şubesi tarafından temin edilen 350 uçurtmanın bir anda gökyüzüne yükselmesi, renkli görüntülere sahne oldu.

Topluluk üyelerinin güzel ve eğlenceli bir etkinlikte bir arada olmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade eden ADYÜ Genç Yeşilay Topluluğu Başkanı Fındık,  “Bugün Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şubesi’nin ‘Nesl-İ Şahane’ projesi kapsamında Adıyaman Üniversitesi Genç Yeşilay Topluluğu olarak uçurtma şenliği düzenledik. Arkadaşlarımızla birlikte çok eğlenceli bir gün geçirdik. Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz” dedi.

 

Kaynak: PHA
Anahtar Kelimeler:
Öğrenciler Uçurtma şenliğinde Buluştu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti Milletvekili Toprak: Adıyaman bütün değerleriyle markalaşmaya öncülük ediyor
AK Parti Milletvekili Toprak: Adıyaman bütün değerleriyle markalaşmaya öncülük ediyor
Yoga dergisinin yeni sayısı okurlarla buluştu!
Yoga dergisinin yeni sayısı okurlarla buluştu!
Su altındaki tarih ilk günkü canlılığını koruyor
Su altındaki tarih ilk günkü canlılığını koruyor
Adıyaman'da Prehistorik ve Protohistorik Çağ arkeolojik yüzey araştırmaları tamamlandı
Adıyaman'da Prehistorik ve Protohistorik Çağ arkeolojik yüzey araştırmaları tamamlandı
Nar ve Çiğköfte Festivali 16-17 Ekim’de yapılacak
Nar ve Çiğköfte Festivali 16-17 Ekim’de yapılacak
Kadim medeniyetlerin izini taşıyan tarihi kale gösterime hazırlanıyor
Kadim medeniyetlerin izini taşıyan tarihi kale gösterime hazırlanıyor
Turizmci Kuştepe: Turizm sektörü yasakların kalması ile canlandı
Turizmci Kuştepe: Turizm sektörü yasakların kalması ile canlandı
Adıyaman’da festival coşkusu üçüncü gününde
Adıyaman’da festival coşkusu üçüncü gününde
Engellilerden Nemrut Dağı'nda aşı çağrısı
Engellilerden Nemrut Dağı'nda aşı çağrısı
‘Adıyaman Gençlik ve Çocuk Festivali’nde eğlence dorukta
‘Adıyaman Gençlik ve Çocuk Festivali’nde eğlence dorukta
Adıyaman Turizm Platformu ilk toplantısını yaptı
Adıyaman Turizm Platformu ilk toplantısını yaptı
Adıyaman’da festival heyecanı başlıyor
Adıyaman’da festival heyecanı başlıyor
'Çiğköfte ve Nar Festivali' öncesi detaylar görüşüldü
'Çiğköfte ve Nar Festivali' öncesi detaylar görüşüldü
Sürünerek girdikleri Roma Çeşmesi’nde muhteşem yapıyla karşılaştılar
Sürünerek girdikleri Roma Çeşmesi’nde muhteşem yapıyla karşılaştılar
Adıyaman ‘Gençlik ve Çocuk Festivali’ne hazırlanıyor
Adıyaman ‘Gençlik ve Çocuk Festivali’ne hazırlanıyor
Üniversite öğrencilerine çiğköfte partili 'hoş geldiniz' etkinliği - Videolu Haber
Üniversite öğrencilerine çiğköfte partili 'hoş geldiniz' etkinliği - Videolu Haber
Adıyaman’da 5. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı - Videolu Haber
Adıyaman’da 5. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı - Videolu Haber
Karakuş Tümülüsü’nde kraliçelerin mezarları tespit edildi
Karakuş Tümülüsü’nde kraliçelerin mezarları tespit edildi
TGSP’li gençlerden Spor Müdürü Keleş’e ziyaret
TGSP’li gençlerden Spor Müdürü Keleş’e ziyaret
Adıyaman'da Roma dönemine ait 60 aile mezarlığı bulundu - Videolu Haber
Adıyaman'da Roma dönemine ait 60 aile mezarlığı bulundu - Videolu Haber
Binlerce yıllık Turuş Kaya Mezarları turizme kazandırılıyor
Binlerce yıllık Turuş Kaya Mezarları turizme kazandırılıyor
Kaya parçasında en az 65 milyon yıllık deniz canlısı bulundu
Kaya parçasında en az 65 milyon yıllık deniz canlısı bulundu
Takoran Vadisi yerli ve yabancı turistleri bekliyor - Videolu Haber
Takoran Vadisi yerli ve yabancı turistleri bekliyor - Videolu Haber
Fosseptik çukuru kazarken tünel ortaya çıktı
Fosseptik çukuru kazarken tünel ortaya çıktı
Yüzen adalar için fizibilite projesi kabul edildi
Yüzen adalar için fizibilite projesi kabul edildi
2 bin yıllık Karakuş Tümülüsü’nün tomografisi çekiliyor
2 bin yıllık Karakuş Tümülüsü’nün tomografisi çekiliyor
Perre’nin endüstriyel şarap işlikleri ve merdivenli alanda kazılar başladı
Perre’nin endüstriyel şarap işlikleri ve merdivenli alanda kazılar başladı
Vali Çuhadar: Perre Antik Kent'te önemli bulgulara ulaşmayı hedefliyoruz - Videolu Haber
Vali Çuhadar: Perre Antik Kent'te önemli bulgulara ulaşmayı hedefliyoruz - Videolu Haber
Adıyaman’da Sultanbekov rüzgarı esti
Adıyaman’da Sultanbekov rüzgarı esti
Nemrut Dağı'nın Zirvesinde Trio Patara konser verecek
Nemrut Dağı'nın Zirvesinde Trio Patara konser verecek

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim