Nemrut Rotary Kulübüne Guvernör ziyareti

Antiochos Otelde düzenlenen Kulüp toplantısında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaptığı başarılı projelerle Adıyaman Nemrut Rotary Kulübünün dikkatleri her zaman üzerine çekmeyi başardığını belirten Rotary 2430. Bölge Federasyonu Başkanı Emre Öztürk, kulübün özellikle 22 yıldır başarı ile sürdürdüğü “Rotary Engellilerle Zirvede-Nemrut’a Tırmanıyoruz” projesinin önümüzdeki Eylül ayında yine çok geniş bir katılım ile gerçekleşeceğini söyledi.

Öztürk, Rotary 2430. Bölgenin bu yıl Adıyaman’da başta eğitim projeleri olmak üzere kentin sosyal gelişimine katkı sağlayacak birçok projeye destek vereceklerini belirtirken, Adıyaman’ın Türkiye genelinde engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekerek Dünyanın 8. Harikası Nemrut dağının da tanıtımına büyük katkılar sağladığını söyledi.

Dönem sloganımız olan “Rotary İle Hayal Edelim” diyerek bayrak yarışını yönetim kurulu ile beraber devraldığını belirten Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü Dönem Başkanı Ferit Binzet, Adıyaman için katkı sağlayacak projeler ile kentin gerek sosyal gerekse kültürel anlamada gelişimine katkı sağlamak için projeler hazırladıklarını söyledi.

Bunlardan en önemlisi olan ve bu yıl 22'incisi gerçekleştireceğimiz ‘Rotary Engellilerle Zirvede Nemrut’a Tırmanıyoruz’ projesi hakkında bilgiler veren Başkan Binzet, şöyle konuştu:

“Azerbaycan, ABD, İngiltere, Fransa, Bulgaristan ve Almanya başta olmak üzere yurt dışından ve yurt içinden katılımla gerçekleştirilecek olan projemiz aynı zaman da POLİO DAY ve ROTARY DAY kutlamaları ile adeta karnaval havasında gerçekleştirilecek. 22. Yaşında bölgenin ve ülkemizin önemli sorunlarına dikkat çekmeyi başarmış, Rotary’i en şekilde tanıtarak bürokrasi ve halk ile bütünleşmiş bir kulüp olan Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü kentin sosyal ve kültürel anlamda gelişimine katkı sağlayacak projeler yapmaya devam ediyor.”

Kaynak: PHA