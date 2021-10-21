‘Leyla ile Mecnun’ Adıyaman’a geliyor

Sosyal ve kültürel etkinliklere önem veren Adıyaman Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında ‘Leyla ile Mecnun’ adlı tiyatro oyununu Adıyamanlılarla buluşturacak.

Ankara Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen ve usta yazar İskender Pala tarafından kaleme alınan oyun Leyla ile Mecnun’da, hayatından kesitlerin perdeye yansımalarını anlatıyor.

22 ve 23 Ekim tarihlerinde iki gün art arda sahnelenecek olan oyun hakkında bilgi veren yetkililer, Cuma ve Cumartesi günü saat 19.30’da Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonundaki oyuna tüm Adıyamanlı tiyatro severleri davet etti. Yetkililer ayrıca, oyun için ücretsiz biletlerin bilet.adiyaman.bel.tr adlı adresten temin edilebileceğini de sözlerine ekledi.