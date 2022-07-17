Galeriler Yazarlar
Adıyaman 31
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.382,44
ALTIN
955,87
DOLAR
17,41
STERLİN
20,70
EURO
17,56

'Köy Bizim Şenlik Bizim' etkinlikleri renk katmaya devam ediyor - Videolu Haber

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği etkinlikler, hız kesmeden sürüyor.

17 Temmuz 2022 Pazar 11:41
1 Okunma
'Köy Bizim Şenlik Bizim' etkinlikleri renk katmaya devam ediyor - Videolu Haber

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde, Tarsus’a Değer Katanlar Kurulu’nun (TADEKA) desteklediği "Köy Bizim Şenlik Bizim" etkinlikleri Tarsus ve Çamlıyayla’daki programlarla devam etti.
Dans gösterisinden çömlek atölyesine, yüz boyamadan sosis balon şova, Hacivat-Karagöz gösteriminden orta oyununa, halat çekmeden çuval yarışına kadar pek çok aktivitenin yer aldığı etkinlikler, çocuklara unutamayacakları anlar yaşatırken, büyüklerin de oldukça hoşuna gidiyor.
Yayla turizmi açısından bölgenin önemli uğrak noktalarından olan Çamlıyayla’nın Sebil Mahallesi’nde okul bahçesinde düzenlenen “Köy Bizim Şenlik Bizim” programı, renkli görüntülere sahne oldu. 
Sebil sakinlerinin yanı sıra yaylacıların da ilgi gösterdiği programda, çocuklara çeşitli hediyelerle birlikte limon dondurma ikramı da yapıldı. 
Etkinlikte, TADEKA Plastik Sanatlar Kurulu sanatçılarından Lütfi Hasoğlu’nun hazırladığı resim sergisi de yer aldı. Programda konuşma yapan Sebil Mahallesi Muhtarı Coşkun Küçük, "Programı düzenleyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e ve buradaki çalışan arkadaşların hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.
Çocukların ve yetişkinlerin de eğlendiği bir etkinlik
Sıcak yaz aylarını Sebil’de geçiren yaylacılardan Fatoş Seriner,"Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu bu etkinlikten dolayı Başkan Vahap Seçer’e teşekkür ediyorum. Etkinlikte çocuklarımız da, yetişkinler de gönüllerince eğlendi" ifadelerini kullandı.
Şenlik programında arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiği için mutlu olan Gülten Eryılmaz da, "Çok mutluyum. Başkanımıza çok teşekkürler. Oyunlar oynatıyor, yüzümüzü boyattı, çömlek falan yaptırdı. Çok teşekkürler Vahap Amcamıza"dedi.
Gülek’te kortej yürüyüşüyle başladı
Tarsus’a bağlı olan ve yine yaylalık yerleşim yerlerinden Gülek’te ise şenlik, kortej yürüyüşü ile başladı. Gülek merkezde gerçekleşen programa mahalle sakinlerinin yanı sıra, yaylacılar da yoğun ilgi gösterdiler. Tüm etkinlik programları eğlence içerisinde geçti. Çocuklar, etkinlik ekibinde yer alan Pamuk Prenses, palyaço ve diğer karakterlerle oyunlar oynadılar.
Serin havası için Gülek’e giden yaylacılardan Hacer Toros ,"Etkinlikten memnun olduk. Her zaman devamını da bekliyoruz. Zaten Belediye Başkanımızdan oldukça memnunuz. Sevdiğimiz bir Başkan. Çalışmalarından da memnunuz, izliyoruz ve takip ediyoruz" şeklinde konuştu.
Hem etkinliği, hem de dondurmayı oldukça beğendiğini söyleyen çocuklardan Toprak Akkuş, “Buradaki tüm etkinlikleri düzenlediği için, Vahap Amcaya çok teşekkür ediyorum. Ayrıca dondurmanın da tadı çok güzel. Çok eğlendik bugün” dedi.
Gülek Mahallesi Muhtarı Tuncay Seyrek etkinlikte yaptığı konuşmada, “Böyle bir programı yaptıkları için, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer’e teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum” diye konuştu. Her köy bizim köyümüzdür” sloganıyla düzenlenen etkinliklerin Sebil ve Gülek Mahallesi bölümlerine Tarsus İlçe Başkanı Av. Ozan Varal ve çevre mahalle muhtarları da katılım gösterdi. İlçe Başkanı Ozan Varal, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren çocuklara kitap armağan etti. Etkinlikler önümüzdeki günlerde, birçok mahallede daha yapılacak.

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Harikases’ten Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti’ne ziyaret
Harikases’ten Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti’ne ziyaret
2022'nin ilk çeyreğinde 90 bin 149 kitap basıldı
2022'nin ilk çeyreğinde 90 bin 149 kitap basıldı
15 Temmuz Demokrasi Şöleni hazırlıkları tamamladı
15 Temmuz Demokrasi Şöleni hazırlıkları tamamladı
Kahramanlığın sergisi, Sanat Galerisi’nde açıldı - Videolu Haber
Kahramanlığın sergisi, Sanat Galerisi’nde açıldı - Videolu Haber
Fırat'ın kıyısındaki taşlar kadınların elinde hayat buluyor - Videolu Haber
Fırat'ın kıyısındaki taşlar kadınların elinde hayat buluyor - Videolu Haber
Alman ailenin 30 yıllık Nemrut hasreti sona erdi
Alman ailenin 30 yıllık Nemrut hasreti sona erdi
Şehrin kültürel varlıkları yaşatılacak
Şehrin kültürel varlıkları yaşatılacak
Tarihin derinliklerine ışık tutan Eski Kâhta Kalesine cam teras yapıldı
Tarihin derinliklerine ışık tutan Eski Kâhta Kalesine cam teras yapıldı
Kadınlar Kadın Destek Merkezleri ile daha güçlü - Videolu Haber
Kadınlar Kadın Destek Merkezleri ile daha güçlü - Videolu Haber
Başkan Kılınç, el emeği göz nuru eserleri inceledi
Başkan Kılınç, el emeği göz nuru eserleri inceledi
Sanat Akademisi’nde, Çocuk Sanat Kursları başladı - Videolu Haber
Sanat Akademisi’nde, Çocuk Sanat Kursları başladı - Videolu Haber
Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları yaşatıldı - Videolu Haber
Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları yaşatıldı - Videolu Haber
7. Türk Dünyası Belgesel Film Festival’i Adıyaman’da duyuruldu
7. Türk Dünyası Belgesel Film Festival’i Adıyaman’da duyuruldu
Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları tekrardan başladı - Videolu Haber
Perre Antik Kenti'nde kazı çalışmaları tekrardan başladı - Videolu Haber
Perre Antik Kenti’ndeki ’sonsuzluk merdiveni’nin sonu merak ediliyor
Perre Antik Kenti’ndeki ’sonsuzluk merdiveni’nin sonu merak ediliyor
Popçu Sonses, hemşerileriyle buluştu
Popçu Sonses, hemşerileriyle buluştu
Sanatçı Sonses, müzikseverlerle buluşuyor
Sanatçı Sonses, müzikseverlerle buluşuyor
Göbeklitepe Bölgesel Okçuluk yarışması başladı - Videolu Haber
Göbeklitepe Bölgesel Okçuluk yarışması başladı - Videolu Haber
‘Yerel Medya Buluşması’ AGAD’ın gecesiyle taçlandı
‘Yerel Medya Buluşması’ AGAD’ın gecesiyle taçlandı
Adıyaman'da Özgür Oğuz rüzgarı
Adıyaman'da Özgür Oğuz rüzgarı
UTMÖK 2022'den Genel Başkan Mehmet Doğan hizmet ödülü
UTMÖK 2022'den Genel Başkan Mehmet Doğan hizmet ödülü
Adıyaman 'Yöresel Ürünler Pazarı' projesi istişare edildi
Adıyaman 'Yöresel Ürünler Pazarı' projesi istişare edildi
TÜGVA yaz okullarına yoğun ilgi
TÜGVA yaz okullarına yoğun ilgi
Minik balerinlerin gösterisi büyüledi
Minik balerinlerin gösterisi büyüledi
Başkan Kılınç, ‘Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti
Başkan Kılınç, ‘Aktif Yaşam ve Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti
Başkan Kılınç, piknik yapan aileleri ziyaret etti
Başkan Kılınç, piknik yapan aileleri ziyaret etti
Aquaparkı yüzücülere kapılarını açtı
Aquaparkı yüzücülere kapılarını açtı
Kahramanmaraş’tan Adıyaman'a paraşütle uçarak geldi - Videolu Haber
Kahramanmaraş’tan Adıyaman'a paraşütle uçarak geldi - Videolu Haber
Adıyaman'da 1850 metre yükseklikte yamaç paraşütü festivali - Videolu Haber
Adıyaman'da 1850 metre yükseklikte yamaç paraşütü festivali - Videolu Haber
Babalar Günü’ne Özel Kısa Film Galası
Babalar Günü’ne Özel Kısa Film Galası

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim