Konservatuarda kış dönemi eğitimleri başladı

2021-2022 kış dönemi kurslarına başlayan Adıyaman Belediyesi Konservatuarı kış dönemi eğitimlerine start verdi.

Her yıl yaz ve güz olmak üzere iki ayrı dönemde binlerce öğrencinin 20’ye yakın dalda eğitim aldığı konservatuarı hakkında bilgi veren konservatuar yetkilileri, kurslara gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Konservatuarımızda daha önceki yıllarda olduğu gibi kış döneminde de yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Her yıl üstüne koyarak büyüyen konservatuarımızda 2021-2022 kış döneminde, alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından birçok bölümde eğitimler veriliyor. Eğitimler sonunda başarılı olan kursiyerlerimiz katılım belgesi almaya hak kazanacak” şeklinde konuştu.

Kurslara katılan öğrenciler ise kendilerine ücretsiz olarak tanınan bu imkânlardan dolayı Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.