Konservatuar, Sanatseverler için kapalılarını sonuna kadar açtı

Adıyaman'da sanata merak salan 12 yaş üstü vatandaşların adresi olan Adıyaman Belediyesi Konservatuarında yaz dönemi kursları doldu dolu devam ediyor.

Her yıl yaz ve güz olmak üzere iki ayrı dönemde binlerce öğrenciye ev sahipliği yapan konservatuarın çalışmaları hakkında bilgi veren yetkililer, kurslara gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Her yıl üstüne koyarak büyüyen konservatuarımızda 2022 yaz döneminde de çalışmalarımız tüm hızıyla sürdürülüyor. Alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından kayıtlı öğrencimize ücretsiz olarak birçok alanda eğitimler veriliyor. Eğitimler sonunda başarılı olan kursiyerlerimiz katılım belgesi almaya hak kazanacak" şeklinde konuştu.

Kurslara katılan öğrenciler ise kendilerine tanınan bu imkanlardan dolayı Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: PHA