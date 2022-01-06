Kahtalı Mıçe'den şiir şöleni

Seslendirdiği Türkülerle milyonlarca insanın gönlünde taht kuran hemşerimiz Kahtalı Mıçe bir kez daha Adıyamanlı hemşerileriyle buluşacak.

Adıyaman Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan 'Şiir Gecesi' ve daha önce sonuçları açıklanan 'Adıyaman'da Tütün Hasadı' konulu Fotoğraf Yarışmasının ödül töreni için düzenlenecek gecede sahne olacak olan Kahtalı Mıçe bu kez şiirlriyle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.

7 Ocak Cuma günü saat 19.30’da Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilecek olan ve Kahtalı Mıçe ile birlikte Ziya Taştan'ın da sahne alacağı geceye tüm Adıyamanlı şiir severleri davet eden yetkililer, programın ücretsiz olduğunu belirtti.