Kahtalı kadınlar kadın şiddetine karşı dikkat çekti

Kahta Kaymakamlığı ve Kahta Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nün destek verdiği gezi programına katılan 35 kadın, Şanlıurfa ve Halfeti’deki doğal güzellikleri gezip tarihi mekanları ziyaret etti.

'Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir' sloganlı pankartı toplu alanlarda sergileyerek kadın şiddetine de dikkat çekmeyi hedeflediklerini ifade eden Kahta Kadın Gelişim Merkezi Müdürü Medine Şahin,"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Faaliyet Planı kapsamında Kahta Kadın Mesleki Gelişim Merkezi’ndeki 35 kadın kursiyerleriyle Şanlıurfa ve Halfeti ilçesine bir gezi programı düzenledik. Oralardaki tarihi mekanları dolaştık. Kursiyerlerimiz gittiği yerlerde bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Ayrıca kursiyerlerimiz, ‘Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir’ sloganlı pankartı toplu alanlarda sergileyerek kadın şiddetine dikkat çekti. Kursiyerlerimiz geziden çok memnu kaldı. Kahta Kaymakamlığımız ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüzün imkanları dahilinde böyle kültür gezilerini düzenlemeye devam edeceğiz"dedi.