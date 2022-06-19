Kahramanmaraş’tan Adıyaman'a paraşütle uçarak geldi - Videolu Haber

Etkinliğe Kahramanmaraş'tan katılan Yılmaz Cansarı 3 saatlik bir uçuşun ardından festival alanına iniş yaptı. Uçuş esnasında yaşadığı anları anlatan Cansarı, Yamaç Paraşütü tutkunlarını Adıyaman'a davet etti.

"Kahramanmaraş'tan paraşütle gelmemiz 3 saat sürdü"

Adıyaman'ın Tut ilçesine ilk defa havadan uçarak iniş yaptığını ve uçuş anlarında yaşadıklarını aktaran Yamaç Paraşütü Pilotu Yılmaz Cansarı,"Kahramanmaraş pilotuyum Adıyaman’ın Tut ilçesinde festival davet edildik. Bizde hava sporlarının festivali olduğundan dolayı havadan gitmeye karar verdik. Öğlen saatlerinde Kahramanmaraş Yalnızardınç mevkiinden kalkarak havalandık. 5 bin fit yukarıdan Kahramanmaraş’ın dağlarının ve Adıyaman Gölbaşının üzerinden Tut’a iniş yaptık. Tut’a ilk kez havadan gelmek nasip oldu. Burası güzel bir ilçe uçuş için güzel bir bölge ve kros rotası bu bizim için çok önemli Ergani, Muş tarafına gidebilir bir rota var. Kahramanmaraş'tan buraya paraşütle gelmemiz 3 saat sürdü. Burası yaklaşık 80 kilometre benim için hiç zor olmadı ben Kahramanmaraş’tan Şanlıurfa’ya paraşütümle ciğer yemeye gitmiştim" şeklinde konuştu.

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