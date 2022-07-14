Kahramanlığın sergisi, Sanat Galerisi’nde açıldı - Videolu Haber

15 Temmuz’u anlatan toplam 50 eser bulunuyor

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında hazırlanan ve toplam 50 eserden oluşan 15 Temmuz Karma Sergisi’nin açılışını yaptı.

Gaziantep Şehitkamil Sanat Merkezi (ŞSM) içerisinde yer alan Sanat Galerisi’nde açılışı yapılan sergiye; Gaziantep Büyükşehir Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcıları Ceyda Gürsel, Serkan Özatıcı, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Cevat Atalay ile çok sayıda davetli katıldı.

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'yle açılan 15 Temmuz Karma Sergisi’nde toplam 50 eser bulunuyor. 15 Temmuz darbe girişimini konu alan resimlerin ve o geceye ait özel fotoğrafların yer aldığı sergi, 22 Temmuz 2022 tarihine kadar gezilebilecek.

Sonsuz şükranlarımı sunuyorum

15 Temmuz Karma Sergisi’ndeki eserleri inceleyen Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, zaman zaman duygusal anlar yaşadı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin, milli irade tarafından bertaraf edilişinin 6. yıl dönümünü yaşadıklarını anımsatan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, “Bu vesileyle bir kez daha 15 Temmuz şehitlerimizin şahsında vatanı canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Kahraman gazilerimize ve şehitlerimizin aziz emanetlerine sonsuz şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu

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