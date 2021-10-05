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Kadim medeniyetlerin izini taşıyan tarihi kale gösterime hazırlanıyor

Adıyaman’da en az 2 bin yıllık olan Eski Kahta Kalesi’nde (Yeni Kale) kazı ve temizleme çalışmaları başladı.

05 Ekim 2021 Salı 14:35
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Kadim medeniyetlerin izini taşıyan tarihi kale gösterime hazırlanıyor

Adıyaman’da en az 2 bin yıllık olan Eski Kahta Kalesi’nde (Yeni Kale) kazı ve temizleme çalışmaları başladı.

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Kocahisar Köyü sınırları içerisinde bulunan Eski Kahta Kalesi’nde kazı çalışmaları başladı. Hitit Dönemi’nde yapılan Urartu, Kommagene, Roma döneminde kullanıldıktan sonra Memlükler tarafından yeniden inşa edilen ve Osmanlı dönemlerinde de kullanılan Eski Kahta Kalesi, turizme kazandırılacak. Daha önceki yıllarda 2 etap halinde restorasyonu yapılan kalenin, çarşı ve ilk savunma alınanda kazı ve temizleme çalışmaları başladı. Çarşıda yapılan temizleme çalışmalarının ardından burada canlandırma yapılacak. Kazı ve temizleme çalışmalarının ardından yapılacak olan restorasyon ve güvenlik önlemleri ile kale, turist ağırlamaya başlayacak. Kalenin turizmdeki yeni cazibe merkezlerinden biri olması bekleniyor.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, kazı ve temizleme çalışmalarının yaklaşık 20 gün süreceğini belirterek, “Buradaki kazı ve temizleme çalışmalarının ardından, çarşı kısmanda eskiden olduğu gibi çarşı canlandırması yapılacak. Gerekli güvenlik önlemi ve restorasyon sonrasında ise kaleyi turistlerin ziyaretine açacağız” dedi.

Kazı çalışmasında görevli Arkeolog Mehmet Turan ise sarp kayalıklar üzerinde konumlu kalede aşırı rüzgar olduğu ve kazı çalışmalarının güçlükle yürütüldüğünü dile getirdi.

Kocahisar köyü sakinlerinden Aziz Samsat ise biran önce çalışmaların tamamlanmasını ve bölgeye gelecek misafirleri ağırlamak istediklerini söyledi.

Kaynak: iha
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