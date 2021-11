İz Bırakanlar Kitabı okurlarıyla buluştu

Mezun olduğu Adıyaman’ın Kahta İmam Hatip Lisesi’ne öğretmen olarak atanan Eğitimci-Yazar Mehmet Aluç, hazırladığı ‘İz Bırakanlar’ kitabında, İmam Hatip Okulları’nın geçmişten günümüze oluşumu durumu hakkında bilgi veriyor.

Ayrıca kitabın içeriğinde, Kahta İmam Hatip Lisesi’nin kuruluşundan günümüze, öğretmen ve öğrenci istatistikleri, velilerin ve hayırsever vatandaşların İmam Hatip’e karşı hassasiyetleri ve mücadeleleri, mezun öğrencilerin yorumları ve özellikle iz bıraktığına kanaat varılan bazı öğretmenlerin hayat hikayeleri de yer alıyor.

Raflarda yerini alan ilk kitabı hakkında bilgi veren Eğitimci-Yazar Mehmet Aluç, İmam Hatip Okulları’nın, her zamanda ve her dönemde Türkiye Müslümanlarının varlığının en büyük vesilesi ve dayanağı olduğuna dikkat çekti.

“Bu kitap, genç kuşakların asla unutmaması gereken anılarla dolu”

İmam hatip okullarının kuruluşundan bu güne kadar tüm Müslümanların ortak paydası olarak mücadele ruhunun ana mihenk taşını oluşturduğunu vurgulayan Eğitimci-Yazar Aluç, “Bu çalışmamızda Kahta İmam Hatip Lisesi’nin kuruluşundan günümüze öğretmen ve öğrenci istatistikleri, velilerin ve hayırsever vatandaşların İmam Hatip’e karşı hassasiyetleri ve mücadeleleri, mezun öğrencilerin yorumları ve özellikle iz bıraktığına kanaat varılan bazı hocalarımızın hayat hikayelerine tanık olacaksınız. Ortalama 650 yıllık bir hayat serüveninin vücut bulduğu hayat mücadelesidir İz Bırakanlar eseri. Birbirinden kıymetli 13 hocamızın hayat mücadelelerinde nelerle karşı karşıya geldiklerini çarpıcı anlatımlarıyla göreceksiniz. Bu okulun nelere şahitlik ettiğini, canlı tanıklarıyla, birinci ağızdan dinleme fırsatını yakalayacaksınız. Eğitimin hangi ortamlarda ve hangi süreçlerden geçtiğini, verilen mücadelelerin zafere ulaşmada ne tür bir domino etkisi oluşturduğuna bizzat tanıklık yapacaksınız. Kahta İmam Hatip Lisesi’nin ve hassaten imam hatip okulların serencamından yoksun bir gençliğin geleceğe dair bir hayalinin var olacağı elbette tartışılır. İşte şunu ifade etmekte fayda vardır. İmam hatip okulları, her zamanda ve her dönemde Türkiye Müslümanlarının varlığının en büyük vesilesi ve dayanağı olmuştur. Bu minvalde imam hatipler, kuruluşundan bu güne değin, büyük halk kitlelerinin desteğini almış, tüm Müslümanların ortak paydası olmuş ve mücadele ruhunun ana mihenk taşını oluşturmuştur. 28 Şubat sürecinden günümüze varıncaya kadar, tarihin canlı tanıklarının hayat serüvenlerinin nasıl vücut bulduğuna şahitlik edeceğiniz İz Bırakanlar kitabı, herkesin ve her kesimin kendine yer bulduğu, hayal dünyalarında asla silinmeyen izler taşıdığı bir dünyayı ele almıştır. Bu kitap, genç kuşakların asla unutmaması gereken anılarla dolu hayat hikayelerinin kaleme alındığı ve unutulmaya yüz tutmuş yüzlerce hatıralarının buluştuğu bir serüven olarak karşınıza çıkacaktır” dedi.