İstanbul 'Adıyaman Tanıtım Günleri'ne davet - Videolu Haber

Merkezi İstanbul’da bulunan Adıyaman Dernekler Federasyonunun (ADIFED)’in organizatörlüğünde 1-5 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek tanıtım günlerine davet için Adıyaman Belediyesine ait Harfane ekibi, tarafından Şehir Hatları vapurunda verdiği konserde yolcularına unutulmaz anlar yaşatıyor.

Adıyaman Belediyesi organizasyonunda gerçekleştirilen programda, yöresel türküler seslendirirken, öte yandan belediye ekipleri, vapurda bulunan yolculara Adıyaman yöresine ait ikramlar bulundu.

Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen Harfane ekibi, performanslarıyla izleyicilerinden tam not aldı. Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise, İstanbul'da bulunan vatandaşları Anadolu'nun barış elçisi konumunda bulunan barışın, huzurun başkenti Adıyaman Tanıtım günlerine davet etti.

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