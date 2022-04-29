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Halil Fırat ve Mehmet Kuş’a GAP Oscar’ı ödülü

GAP Gazeteciler Birliği Cemiyeti tarafından geleneksel olarak düzenlenen GAP Oscarları ödül organizasyonunda bu yıl İlçe belediye başkanı ödüllüleri Şanlıurfa Eyyubi’ye Belediyesi Başkanı Mehmet Kuş ve Adıyaman Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat’a verileceği duyruldu.

29 Nisan 2022 Cuma 20:09
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Halil Fırat ve Mehmet Kuş’a GAP Oscar’ı ödülü

GAP Gazeteciler Birliği Genel merkezinden alınan bilgiye göre Samsat Belediye başkanı Halil Fırat’a "Depremde ağır hasar gören Samsat ilçesinin yaralarının sarılmasında ve ilçenin yeniden ayağa kaldırılmasında gösterdiği üstün çabalardan dolayı" yılın en başarılı ilçe belediye başkanı ödülüne layık görüldüğü ve Şanlıurfa Eyyubi’ye Belediye Başkanı Mehmet Kuş’a  "Sosyal belediyecilik uygulamaları, gençlere yönelik projeleri öncelemesi ve halkla ilişkilerde başarısından dolayı" yılın en başarılı ilçe belediye başkanı ödülüne layık görüldüğü duyuruldu.
Fırat: Samsat’ı yeniden ayağa kaldırdık
Ödüle layık görülmekten duyduğu memnuniyeti ifade Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat,"Samsat ilçemiz 2017 ve 2018 yılında iki büyük depremle sarsıldı. Hemen hemen bütün kamu binalarımız yıkıldı evlerimiz hasar gördü altyapımız çöktü. Samsat ilçemiz bir yıkımla karşılaştı, sağ olsun devletimiz hemen harekete geçti, bizler belediye olarak seferber olduk. Milletvekilimiz Ahmet Aydın başta olmak üzere, Çevre Şehircilik Bakanımız, Ulaştırma Altyapı Bakanımız, İçişleri Bakanımızın yakın ilgi destekleriyle, bizlerinde yoğun çabalarıyla hızla yaraları sardık ve sarmaya devam ediyoruz. Bu çabalarımızı göz ardı etmeyen takip edip ödüle layık gören GAP Gazeteciler Birliğine, yöneticilerine ve üyelerine ilçem adına teşekkür ediyorum. Ne mutlu ödüle layık işler yapmışız" dedi.
Kuş: Eyyubiye'de gençlere yönelik faaliyetlere önem veriyoruz
Ödül haberinin ardından değerlendirmede bulunan Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ise şöyle konuştu:"İlçemiz Eyyubi’ye Şanlıurfa’mızın önemli ilçelerinden biri. Başta Suriye’den göç eden ve çevre yerleşim birimlerinden alınan göçle nüfusu normalin üzerinde arttı. Genç nüfusumuz fazla, burada özellikle gençlere yönelik eğitim ve sosyal faaliyetlerimiz var.  Bu faaliyetlerimizin izlenip ödüle değer bulunmasından çok memnun oldum. İlçem adıma GAP gazeteciler birliği yönetici üyelerine, GAP Oscar’ı ödül komisyonuna teşekkür ederim"

 

Kaynak: PHA
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