Galeriler Yazarlar
Adıyaman 13
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2,033.32
ALTIN
797.36
DOLAR
13.81
STERLİN
18.89
EURO
15.78

Genç Ofisten unutulmaz Türk Sanat Müziği konseri

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Varlık Mahallesi Kültür Sanat Genç Ofiste Adıyaman Musiki Derneği tarafından gerçekleştirilen Türk Sanat Müziği korosu çalışmalarını Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ziyaret etti.

08 Ocak 2022 Cumartesi 13:23
1 Okunma
Genç Ofisten unutulmaz Türk Sanat Müziği konseri

Adıyaman Musiki Derneğinin sanatçılarından Şef İrfan Turan yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda Türk Sanat Müziği korosunun seslendirdiği eserlere eşlik eden Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, notaların ahengi ile renklenen gecenin adeta bir şölene dönüştüğünü söyledi.

Gençlerin Türk Sanat Müziğine olan ilgilerinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Mahmut Çuhadar, Bir kentin sosyal hayatında sanatın ve müziğin çok önemli bir yer tuttuğuna vurgu yaparak, Adıyaman Musiki Cemiyetinin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Vali Çuhadar, Varlık Mahallesi Kültür Sanat Genç Ofiste faaliyet gösteren Adıyaman Musiki Derneğinin gösterdiği başarılı performanstan dolayı teşekkür etti.

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahtalı Mıçe'den şiir şöleni
Kahtalı Mıçe'den şiir şöleni
Başkan Kılınç, Tarihi çarşıdaki restorasyon çalışmalarını yakından takip ediyor
Başkan Kılınç, Tarihi çarşıdaki restorasyon çalışmalarını yakından takip ediyor
Yeşilay 'Renklerini Yeniden Kazananlar' kitabı ile umut dolu hikayeler anlatıyor
Yeşilay 'Renklerini Yeniden Kazananlar' kitabı ile umut dolu hikayeler anlatıyor
Kahtalı ressamdan milyonluk sanat eseri
Kahtalı ressamdan milyonluk sanat eseri
Tarihi çarşı restorasyonunda üçüncü etap çalışmalarına başlandı
Tarihi çarşı restorasyonunda üçüncü etap çalışmalarına başlandı
Mehmet Akif Ersoy unutulmadı
Mehmet Akif Ersoy unutulmadı
Perre Antik Kent'inde 123 yıl öncesine ait 'Bronz Askeri Diploma' bulundu - Videolu Haber
Perre Antik Kent'inde 123 yıl öncesine ait 'Bronz Askeri Diploma' bulundu - Videolu Haber
1898 yıllık askeri diploma Türkçeye çevrildi
1898 yıllık askeri diploma Türkçeye çevrildi
Adıyaman'da çölyak hastalarından fırın talebi - Videolu Haber
Adıyaman'da çölyak hastalarından fırın talebi - Videolu Haber
Sezai Karakoç şiirlerle anıldı
Sezai Karakoç şiirlerle anıldı
Bedirhan Gökçe Adıyamanlı şiir severlerle buluşuyor
Bedirhan Gökçe Adıyamanlı şiir severlerle buluşuyor
Sezai Karakoç Şiirleriyle anılacak
Sezai Karakoç Şiirleriyle anılacak
'Tarihimizi Öğrenelim, Kültürümüzü Yaşatalım' protokolü imzalandı
'Tarihimizi Öğrenelim, Kültürümüzü Yaşatalım' protokolü imzalandı
NEFSAD Başkanı Mente'den Kulalar'a Nemrut Dağı tablosu
NEFSAD Başkanı Mente'den Kulalar'a Nemrut Dağı tablosu
Adıyaman Belediyesi'nden 'Flute Duo' konseri
Adıyaman Belediyesi'nden 'Flute Duo' konseri
Başkan Kılınç, Haberler.com'a konuk oldu
Başkan Kılınç, Haberler.com'a konuk oldu
İstanbul'da Adıyaman rüzgarı esiyor
İstanbul'da Adıyaman rüzgarı esiyor
İstanbul Yenikapı’da Adıyaman rüzgârı devam ediyor
İstanbul Yenikapı’da Adıyaman rüzgârı devam ediyor
Adıyaman Belediyesi, Adıyaman’ın tanıtımına katkı sunuyor
Adıyaman Belediyesi, Adıyaman’ın tanıtımına katkı sunuyor
Öğrenciler doyasıya eğlendiler
Öğrenciler doyasıya eğlendiler
İstanbul’da Adıyaman Günleri başladı
İstanbul’da Adıyaman Günleri başladı
Adıyaman’da Gençlik Merkezine ilgi artıyor
Adıyaman’da Gençlik Merkezine ilgi artıyor
Adıyaman’da 4 bin yıllık höyük ortaya çıktı
Adıyaman’da 4 bin yıllık höyük ortaya çıktı
Adıyaman'da şiir dolu bir gece
Adıyaman'da şiir dolu bir gece
Genç ofislere ilgi artıyor
Genç ofislere ilgi artıyor
Gölbaşı'nda 'Uyuşturucuyla Mücadele' oyunu sahne aldı
Gölbaşı'nda 'Uyuşturucuyla Mücadele' oyunu sahne aldı
Adıyaman’da en iyi ‘Tütün Hasadı’ fotoğrafı belirleniyor
Adıyaman’da en iyi ‘Tütün Hasadı’ fotoğrafı belirleniyor
Perre Antik Kent'inde Roma dönemine ait dokuma atölyesi bulundu - Videolu Haber
Perre Antik Kent'inde Roma dönemine ait dokuma atölyesi bulundu - Videolu Haber
Perre Antik Kentte dokuma tezgahı bulundu
Perre Antik Kentte dokuma tezgahı bulundu
Vali Çuhadar: Perre Antik Kentinin sivil mimari yapıları ortaya çıkarılıyor
Vali Çuhadar: Perre Antik Kentinin sivil mimari yapıları ortaya çıkarılıyor

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim