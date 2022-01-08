Genç Ofisten unutulmaz Türk Sanat Müziği konseri

Adıyaman Musiki Derneğinin sanatçılarından Şef İrfan Turan yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda Türk Sanat Müziği korosunun seslendirdiği eserlere eşlik eden Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, notaların ahengi ile renklenen gecenin adeta bir şölene dönüştüğünü söyledi.

Gençlerin Türk Sanat Müziğine olan ilgilerinden duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Mahmut Çuhadar, Bir kentin sosyal hayatında sanatın ve müziğin çok önemli bir yer tuttuğuna vurgu yaparak, Adıyaman Musiki Cemiyetinin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Vali Çuhadar, Varlık Mahallesi Kültür Sanat Genç Ofiste faaliyet gösteren Adıyaman Musiki Derneğinin gösterdiği başarılı performanstan dolayı teşekkür etti.