En iyiler: 'GAP Oscar' ödülünü aldı

GAP Gazeteciler Birliği tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen GAP Oscarı Ödül Töreni, yoğun katılımın olduğu organizasyonla Malatya Nikâh Saray’ında düzenlenen törenle yapıldı. Ulusal ve Uluslararası alanda siyasilerin, bürokratların, sanatçıların ve iş insanlarının katıldığı organizasyonda, ödüller sahiplerini buldu.

Açış konuşmasında davetlilere hitap eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kentte bir çok etkinliğin yapıldığını belirterek, Malatya’da bu düzeyde katılımla yapılmış bir organizasyon henüz olmadığını söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar hükümet krizi nedeniyle gelemediği törene Video konferansla katılarak ve ödül alma sevincini ifade ederken Malatya’da törende bulunamadığı için üzüntülerini ifade etti.

"Bütün katılanları ödüle layık görülenleri tebrik ediyorum"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar adına ödülünü Gaziantep KKTC Başkonsolosu Fahri Yönlüer aldı.

Video konferans sitemiyle programa katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,"Çalışmalarımızı izleyip bizleri ödüle layık gören GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. KKTC’de yaşanan hükümet krizi nedeniyle bu toplantıya katılıp aranızda bulunamadığım için üzgünüm. Bütün katılanları ödüle layık görülenleri tebrik ediyorum.

Artık Kıbrıs’ta yan yana yaşayan iki ayrı bağımsız, egemen, eşit devletin işbirliği ile ancak bir anlaşmanın mümkün olduğunu, bu siyasetin tamamıyla Türkiye Cumhuriyetinin tam desteği ile sürdürülmekte olduğunu bir kez daha buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu siyasetin tabi çok önemli ve uluslararası boyutuyla çok büyük bir değeri vardır. Çünkü yıllardan beri Kıbrıs’ta sürdürülmekte olan federal temele dayalı bir anlaşma için yapılan müzakerelerde bir bakıma bir federal cumhuriyetin ancak Kıbrıs Türk Halkını Avrupa Birliği içinde bir tehlikeye, bir maceraya sürükleyebileceği ve günün sonunda öyle bir anlaşma durumunda Türkiye’nin Kıbrıs’tan ve Doğu Akdeniz’den çekilmesi ve Türk askerinin burudan çekilmesi ile Kıbrıs Türk Halkının çok büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalacağı gerçeği doğrultusu ile artık biz federal cumhuriyet değil, ama yan yana yaşayan iki ayrı devletin işbirliğini savunuyor olmamız artık Kıbrıs’ta bambaşka bir siyasetin gündemde olduğunu da bir kez daha buradan sizlerle paylaşmak istiyorum"dedi.

"GAP Oscar’ı Malatya’ya çok şey katacaktır"

Daha sonra kürsüye çıkan ve açılış konuşması yapan GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, gazeteciler olarak hep eleştiri yaptıklarını yılda bir kez de olsa ödüllendirmek gerektiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"İçinde yaşadığımız dünyaya, ülkeye, içinde yaşadığımız kentlere ve insanlarına çok çalışarak üreterek katkı sunmamız gerekiyor. Irak, İran, Romanya, Kırgızistan, KKTC, Azerbaycan, Kosova ve birçok yerden çok değerli kimseler Malatya’yı gezecekler kenti tanıyacaklar, yatırım imkânları arayacaklar, kurum kuruluşlar arasında işbirliklerine bu organizasyonla kapı aralanıyor. Romanya’dan Irak’tan İran’dan ve Van’dan bir otobüs işadamı bu program için Malatya’ya geldiler. GAP Oscar’ı bu yapısıyla bu yönüyle Malatya’ya somut katkılar sunacaktır bunu yaşayarak göreceğiz.

Misafirlerimiz Malatya’yı gezdiler gelişmiş modern buldular. Kentin modernleşmesine önemli katkılar sunan, yerel yönetimlerde uzun süredir aktif rol alan ve önemli hizmetleri olan Malatya Büyükşehir belediye başkanı Selahattin Gürkan’ın emeği katkısı büyüktür, kendilerine bu kente kattıklarını yıllardır takip eden izleyen bir gazeteci olarak camiamız adına ayrıca teşekkür ediyorum. Aynı şekil siyasi manada uzun süredir Malatya’ya emek veren AK Parti'nin önemli ismi AK Parti Malatya Milletvekili, AK Parti MKYK üyesi Öznur Çalık’ın şahsında çalışma arkadaşlarına Malatya’ya emek veren katkı sunan her kurum kişi ve kuruluşa teşekkür ediyorum."

"Geleceği düşünerek yatırımları yapıyoruz"

GAP Oscar'ın Malatya'nın çok güzel bir gün yaşadığını belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan,"Malatya çok güzel bir gün yaşıyor, çeşitli ülkelerden birçok devlet adamının, siyaset adamının, iş dünyasının önemli isimlerini bir arada toplamaya vesile olan GAP gazeteciler birliğine teşekkür ediyorum. Şehrul emin olarak şunu ifade etmek istiyorum, Malatya’yı tarif ederken insanlık medeniyetinin başladığı Anayurdu Anadolu yapan yerdir Malatya. İlk bürokrasi devlet hayatının yaşandığı yerdir Malatya, Malatya insanlık tarihi açısından önemli bir kenttir. Belediye başkanı olarak kentin geleceğini düşünerek planlama yapıyoruz, bu günü düşünerek belediye başkanlığı yaparsanız, 5 yılı düşünerek belediye başkanlığı yaparsın o dönemin başkanı olursun, geleceği düşünerek yatırımları planlar yaparsanız da gelecek nesillerin başkanı olursunu hep hayırla dua ile anılırsınız."şeklinde konuştu.

AK Parti MKYK üyesi Öznur Çalık: GAP Gazeteciler Birliğini kutluyorum

Uluslararası 15.GAP Oscar’ı ödül törenin Malatya'da yapılmasından dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden AK Parti MKYK üyesi Öznur Çalık,"Uluslararası 15.GAP Oscar’ına gelen misafirleri selamlıyorum. Gazetecilik deneyimin uluslararası alana taşımış, adeta tek başına bir ordu gibi dişiyle tırnağıyla azimle mücadele eden GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz’ı ve arkadaşlarını kutluyorum. Ayrıca bu törenin Malatya’da yapılmasını teşvik edip kentimize değer katan genel Başkan Vekili Hamit Özpolat’a da ayrıca teşekkür ediyorum. Bu ödülü bir Malatyalı siyasetçi olarak ben Adıyaman’da daha önce almıştım, bir Adıyaman milletvekili olan Milli savunma komisyon başkanımızda Malatya’da bu ödülü alıyor. Bu güzel manzaraya güzelliklere imza atan GAP Gazeteciler Birliği Yönetici ve üyelerine, ev sahipliği için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanıma teşekkür ediyorum"dedi.

TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı Ahmet Aydın: Birlikte Türkiye'yiz

Tarih sahnesinden silmek için çok oyunlar oynandığını, halende oynamaya devam ettiklerini ifade eden TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı Ahmet Aydın,"Malatya-Adıyaman kardeşliği dillere destan bir kardeşliğimiz var, anne babalarımızın nüfus kâğıtlarında Malatya doğumlu yazar. Malatya her geldiğimde daha da gelişmiş buluyorum. Bu kentin gelişmesi için emek veren başta Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan, bölgemizin Öznur ablası Öznur Çalık hanım efendi başta olmak üzere, Bülent Tüfekçi bakanım ve bütün Malatya milletvekili arkadaşlarıma, parti teşkilatımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yüz yıl öncede bu ülkenin üzerinde oyun oynayanlar bizleri tarih sahnesinden silmek için çok oyunlar oynadılar, halende oynamaya devam ediyorlar, burayı vatan yapmanın ağır bedeli olmuştur, bu zor coğrafyada vatan olarak kalması içinde bedeller ödüyoruz öderiz de. Ukrayna-Rusya meselesinde görüldü ki; kimseye muhtaç olmadan kendi güvenliğimizi sağlayacak durumda olmamız lazım. İstikrar adına büyümenin devam ettirilmesi lazım, birlik beraberlik içinde Birlikte Türkiye’yiz." şeklinde konuştu.

Yalçın Topçu: Tam bağımsız Türkiye olarak bu coğrafyada olacağız

14 yaşından beri vatan, millet için hizmet ettiğini aktaran Yalçın Topçu,"Malatya Gazi dervişlerin Alperenlerin serdengeçtilerin Battalgazilerin kentidir. Burada Malatya’da olmaktan mutluyum gururluyum. Etrafımızda ve içimizde bir takım şeyler oluyor, doyduğumuz yerde doyacağız, tam bağımsız ve güçlü Türkiye olarak bu coğrafyada olacağız, kimse bizi bir devlet, bir bayrak, bir millet olmaktan geri koyamayacaklardır. 14 yaşından beri vatan millet için hizmet ediyorum, devletimize hizmet etme yolunda bu gün Cumhurbaşkanımızın baş danışmanı olarak hizmete devam ediyorum. Dün hizmet ederken de anlım açıktı, bu günde anlım açık yarında açık olacaktır. Cumhurbaşkanlığında kapım bütün arkadaşlarıma dostlarıma vatandaşlara açıktır.

Irak bölgesel yönetim devlet bakanı Aydın Maruf ödül bizler için çok anlamlı Irkta 3 milyondan fazla Türkmen yaşamaktadır, her türlü baskıya rağmen Türkmenler olarak hak ve çıkarlarımızın korunması için demokratik olarak mücadelemize devam ediyoruz. Bizler bir toprak üzerinde Kürtler, Türkler, Araplar bir kardeşlik bağıyla birlikte yaşamaktayız. Bizim en büyük destekçimiz Türkiye’dir. Türkiye bu bölgede küritlerin Türklerin Arapların en büyük güvencesidir. Türkiye Cumhuriyeti devleti bölgede zor durumda kalan bütün etnik guruplar için el uzatan yardım eden devlet olarak bölgenin en saygın devletidir. Herkes Türk devletine saygılıdır bütün guruplar Türkiye’yi seviyorlar.

Irak-Türkiye arasında ticaret hacmi gelecekte daha da büyüyecektir. GAP gazeteciler birliğinin bizleri onurlandıran ödülleri için çok teşekkür ediyorum. Türkmen elinde bu ödül sevinçle karşılandı."dedi.

Prof. Dr. Kürşad Zorlu: 3 Mayıs ruhunu rahmetle anıyorum

GAP Gazeteciler Birliğine teşekkür eden Prof. Dr. Kürşad Zorlu,"Bugün Malatya şehrimizde GAP Gazeteciler Birliği tarafından düzenlenen 15. GAP Oscarları töreninde “Türk Dünyasına Hizmet Ödülü” şahsıma uygun görüldü. Bu anlamlı ödüle layık gören GAP Gazeteciler Birliğine ve tüm yöneticilerine üyelerine teşekkür ediyorum. Böyle seçkin bir topluluğu bir arada bulmuşken bugün yaşanan tarihi gelişmelerin ardında büyük emekleri, fedakârlıkları bulunan 3 Mayıs ruhunu anmak bir görevdi benim için… Onlara armağandır bu ödül! Ruhları şad olsun"dedi.

Hakkâri Valisi İdris Akbıyık: Sosyal sportif faaliyetlere ağırlık verdik

Vali Akbıyık ise şunları söyledi:

"Dağların başkenti güzel Hakkâri’mizden hepinize selam ve saygılar sunuyorum. Anadolu’ya açılan önemli bir kapı olan Hakkâri’mizde huzur güvenin sağlanmasının yanı sıra, bölgede sosyal sportif aktiviteleri artırıcı çalışmalar yaptık. GAP gazeteciler birliğinin bu çalışmaları izleyip ödüle değer bulması hepimizi mutlu etti."

Romanya-Türkiye TSO Başkanı Tamer Atalay: 2023 yılında 16.GAP Oscar’ı Romanya Bükreş’te yapılacaktır

2023 yılında 16.GAP Oscar’ı Romanya'da yapılacağını ifade eden Romanya-Türkiye TSO Başkanı Tamer Atalay,"Romanya Avrupa birliğine en son alınan İki ülkeden biri Bulgaristan diğeri Romanya. Romanya’da önemli sayıda Türk yatırımcı var. Balkanlarda Türkiye’nin en yakın dostudur. Romanya da 3 heykel var Degol, Mustafa Kemal Atatürk ve Haydar Aliyev’in heykeli ve meydanı var. Azerbaycan’ın bağımsızlığını tanıyan 2. Ülkedir. 17 bin Türk şirketi var 60 bir Türk vatandaşı yaşıyor. Romanya’da yatırım imkânları var. Bu uluslararası GAP Oscar’ı organizasyonu yapıldığı ülke ve ili tanıtmak için önemli fırsat. Biz Romanya-Türkiye ticaret ve sanayi odası olarak 16.GAP Oscar’ına ev sahipliği yapmaya talibiz. 2023 te 16.GAP Oscar’ına talibiz bütün hazirunu önümüzde ki; yıl Romanya’da yapılacak etkinliğe şimdiden davet ediyorum"dedi.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat: Çalışmalarımız Gözardı edilmedi, ödüllendirildik

3 yıl gibi kısa surede Samsat’ı ayağa kaldırdıklarını belirten Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat,"Bu gün en iyiler arasında bulunmak bizim için büyük gurur. Mutluyuz gururluyuz ilçemiz belediyemiz bizler ödüllendirildik. Ne olursan ol en iyisi sen ol sloganından hareketle. İki ağır deprem ve sular altında kalma gibi felaketlerin ardından ekibimizle çalıştık. 3 yıl gibi kısa surede Samsat’ı ayağa kaldırdık. Samsat’ı yaşanabilir ilçe yapma yolunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu ödül şevkimizi artırdı. Bu düzeyde uluslararası bir ödülle bir nevi dünya gündemine bizler ve ilçemiz girdi." Şeklinde ifade etti.

Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş: Çalışmalarımız göz ardı edilmedi mutluyuz

Şanlıurfa'nın Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ise,"Ben belediye başkanımız Mehmet Kuş’un Ankara’da devam eden programından dolayı vekili olarak ben Hüseyin Aslan Şanlı Urfa’dan geldim Eyubbiyede yaptığımız hizmetleri takip ederek ödüle değer bulan GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kaymaz’ın şahsında bütün cemiyet yönetici ve üyelerine teşekkür ediyorum." Dedi.

Romanya Gazeteciler Birliği Federasyonun Başkanı Sorin Stancu: Türkiye’de kendimi evimde gibi hissediyorum

Cemiyet olarak Avrupa’da önemli projelere imza atacaklarına inandıklarını aktaran belirten Romanya Gazeteciler Birliği Federasyonun Başkanı Sorin Stancu,"Romanya profesyonel gazeteciler birliği başkanı olarak GAP gazeteciler birliğiyle kardeş işbirliği protokolü ile iki cemiyet olarak Avrupa’da önemli projelere imza atacağımıza inanıyorum. GAP gazeteciler birliğini Romanya ya davet ediyorum. Bu işbirlikleri her iki ülke açısından hayırlı sonuçlar doğuracaktır. Romanya’dan bu saygın ödülü almak için geldim. Malatya’yı çok beğendim. Hepinize teşekkür ediyorum."dedi.

Sinema Sanatçısı Erkan Petekkaya: Malatya’da uluslararası bir ödül almak çok güzel

Eskiden Malatya denildiği zaman kaysı konuşulduğunu fakat şimdi ise kültürel etkinlikler ile anıldığını hatırlatan Sinema Sanatçısı Erkan Petekkaya,"Malatya sizlerle birlikte olmak çok güzel. 15.GAP Oscar’ı ödülüne layık görülmek onur verici. Eskiden sadece Malatya dendi mi kayısı konuşulurdu, bu gün Malatya dendi mi kültürel etkinlikler festivallerle anılıyor. Bu düzeye ulaşılmasında Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın katkısı inkâr edilmez." Şeklinde konuştu.

Prof.Dr. Yasemin Açık: Ödüle layık görülmek güzel

Açık ise şunları söyledi:

"GAP Gazeteciler Birliğinin çalışmalarımızı takip ederek bizler ödüle layık görmeleri bizleri mutlu etti. Programa emeği geçen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Türkiye’nin büyümesi gelişmesi için daha fazla emek vereceğiz yatırım yapacağız. Bölgemiz tanıtımına önemli katkı sunacağına inandığım bu organizasyonun Malatya’da yapılması isabetli olmuş. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

Van adına uluslararası bir ödüle layık görülmek çok güzel olduğunu belirten Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva,"Hepinizi saygılıyla selamlıyorum. 1,5 yıl önce Van’da GAP Gazeteciler Birliğiyle yollarımız kesişti. Zeynel bey ve arkadaşlarıyla tanıştık. O dönem odamızı gezdiler yaptığımız eserleri yerinde gördüler takıp ettiler ve bizi ödüle layık gördüler. Burada bütün meclis üyelerimiz ve 50 işverenimizle birlikte programa gelip katıldık. Van ilimiz adına bu ödüle layık görülmek uluslararası bir ödüle layık görülmek çok güzel emekleri geçenlere teşekkür ediyorum." Şeklinde konuştu.

Son olarak kürsüye çıkan Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, ise şunları söyledi:

"Çalışmalarımızı takıp edip bizleri başarılı bulup ödüle layık görmelerinden duygulandık mutlu olduk. Bu ödülü gece gündüz demeden çalışan vatandaşımızın her turlu emniyeti için ter döken mesai arkadaşlarımız adına alıyorum."

15.GAP OSCARI TÖRENİNDE ŞU İSİMLER ÖDÜL ALDI

Ersin Tatar ( KKTC Cumhurbaşkanı )

Selahattin Gürkan (Malatya B.B.Bşk.)

Ahmet Aydın (TBMM MSK Başkanı)

Yalçın Topçu T.C. Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı)

İdris Akbıyık (Hakkâri Valisi)

Prof.Dr. Kürşat Zorlu (Gazeteci- Akademisyen)

Sorin Stancu (Romanya Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı)

Erkan Petekkaya ( En başarılı sinema sanatçısı)

Tamer Atalay (Romanya-Türkiye T.S.O.Bşk.)

Kubanıçbek Ömüraliyev (Kırgızistan Ankara Büyükelçisi)

Prof.Dr.Yasemin Açık (İş kadını)

Akif ÜSTÜNDAĞ (Türkiye voleybol Federasyonu Başkanı)

Aydın Maruf (Irak-Erbil Devlet Bakanı )

Aydın Aydın (En başarılı TV programı (Çepik)

Necdet Takva (Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)

Dr. Kerem Kınık (KIZILAY Başkanı)

Mehmet Emin Teke (Modacı)

Mehmet kuş (Eyyubi’ye Belediye Başkanı – Şanlıurfa)

Halil Fırat (Samsat Belediye Başkanı - Adıyaman)

Mehrdad Saadat (İran ve Türkiye Müşterek Tic. ve San. Odası Bşk.)

Hassan Entezar (İran URMİA Tic. Sanayi, Madencilik ve Tarım Odası Başkanı)

Mohammad Reza Zenuzi (İran- TRAKTÖR TAKIMI)

Valid Sefer (Suriye 4.Türkmen Meclisi Üyesi –Aktivist)

Ercan Dağdeviren( Malatya (En başarılı emniyet müdürü)

Hamza Mercanoğlu – Gaziantep (Gazeteci)

Bekir Doğan – Kahramanmaraş (Gazeteci)

Vedat Gündoğan (Adana Tv )

Hanefi Uzunçam (Irak Türkmenli Tv)

Perre Haber Ajansı (Adıyaman)

Ali Küçük (Turizmci -Mersin )

Yusuf Özpolat (Yolcu Yollarda Programı)

Vahap Küçük (İşadamı)

Selçuk Akbaş (Adıyaman Gündem Gazetesi)

Yılmaz Çoban (Adıyaman Yaman haber gazete)

Ömer Büyüktimur (Diyarbakır Uzaytv)

Şinasi İnan (İHA Şanlıurfa temsilcisi)

Ayhan Yazlık (Van Akdamartv)

Serdar Erdoğan Yılmaz (K.Maraş-İŞLETMECİ)

Önder Akgül ( İş insanı)

Hacı Osman Kılıç (İş insanı)

Kerem Kocalar (Gaziantep A.A.Bölge müdürü)

Kahtalı Mıçe (Sanatçı)

Emine Kuştepe (En başarılı sağlık personeli)

Hülya Berktaş (En başarılı sporcu)

Musa Yıldırım (En başarılı İş insanı)

Bu Sabah Gazetesi ( En Başarılı Gazete)

Şerif Aykız ( İş İnsanı)

Er TV ( En Başarılı Televizyon)

Nihat Seyhan (En başarılı aktivist)