Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde, Adıyaman kültürünü genç nesillere ulaştırmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Belediye Konservatuarında güz dönemi eğitimleri başladı.

Eğitimler hakkında bilgi veren Adıyaman Belediyesi Konservatuarı yetkilileri, bu yıl yine yüzlerce öğrencinin kurslardan yararlanmak için kayıt yaptırdığını dile getirerek, "Konservatuarımızda, kendi branşlarında uzman öğretmenlerimiz, müzik bilgilerini gelecek nesillere aktarmak için 2022-2023 güz dönemi eğitimlerine başladı" şeklinde konuştu.

​Konservatuarda kursların yılın 12 ayı aralıksız devam edildiğini de sözlerine ekleyen yetkililer, her yaştan sanatseveri konservatuara davet etti.