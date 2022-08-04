Başkan Kılınç, vatandaşlarla halay çekti

Sosyal Belediyecilikte öncü belediyeler arasında yer alan Adıyaman Belediyesi tarafından hayata geçirilen yeni projelerden bir tanesi olan 'Mahallemde Şenlik Var' etkinlikleri büyük bir ilgiyle başladı.

Etkinliğin ilk programına ev sahipliği yapan Mehmet Akif Mahallesi'nde vatandaşlar, yerel sanatçılardan Delal Metin ile Haşim&Gülistan Tokdemir tarafından verilen konserlerde söylenen türkülerle coştu.

​Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen programın ilerleyen saatlerinde etkinliğe katılan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, söylenen türkülerle coşan vatandaşlarla birlikte halay çekti. Konser sonunda sahneye çıkan Başkan Kılınç, sanatçılara ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "Mahalle konserlerine muhteşem bir başlangıç yaptık. Mehmet Akif Mahallesi sakinlerimize etkinliğimize gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.