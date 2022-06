Aquaparkı yüzücülere kapılarını açtı

Vatandaşların sportif, sosyal ve kültürel ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte olan “Karadağ Mesire Alanı” içinde yer alan Aquapark, her yaz mevsiminde olduğu gibi, bu yıl yine hizmete açıldı. 21. Yüzyıl yerel yönetimler anlayışında; temel belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin de yer aldığını belirten Adıyaman Belediyesi yetkilileri, “Bu anlayışla hem sosyal hem de sportif faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Her yıl sıcak yaz aylarında olduğu gibi, bu yıl yine Aquaparkı’mızı, halkımızın hizmetine sunduk. Pazartesi hariç, her gün 09: 00 ile 17: 00 Saatleri arasında açıktır” şeklinde bilgi verdi.