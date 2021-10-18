AK Parti Milletvekili Toprak: Adıyaman bütün değerleriyle markalaşmaya öncülük ediyor

Esenler Belediyesi, ÇİĞDER ile Esenler Adıyamanlılar Derneği (Esader) tarafından 5.’si düzenlenen Nar, Badem ve Çiğ Köfte Festivali, bu yılda İstanbullulara ziyafet şöleni yaşattı.

Festival sonrasında değerlendirmede bulunan AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak, Adıyaman’ın önemli lezzetlerinin megakent İstanbul’da sergilenmesi, Adıyaman’ın tanıtımına ciddi bir katkı sağlayacağını söyledi.

“Nar, Badem ve Çiğ Köfte festivalinde adeta ziyafet şöleni yaşandı”

Milletvekili Toprak, açıklamasına şöyle devam etti: “Esenler Belediyesi, ÇİĞDER ve Esader’in organizasyonuyla düzenlenen Nar, Badem ve Çiğ Köfte festivalinde adeta ziyafet şöleni yaşandı. İşin ehli ustalarımızın yoğurduğu çiğköftemiz, Nar’ımız, Badem’imiz bütün misafirlerimize ikram edildi. Bütün katılımcılarımız bu eşsiz tatla tanıştı. Halk müziği sanatçılarımızın da türküleriyle doyasıya eğlendiler. İlimiz, bilinmeyen ancak gerekli tanıtımın yapılması durumunda popüler olabilecek birçok değeri içinde barındırıyor. Bu ve benzeri organizasyonlarla Adıyaman’ımızın bu anlamda iyi rol aldığını söyleyebilirim. İstanbul’daki hemşerilerimizin de memleketimize sahip çıkmaları bizleri çok mutlu oldukça mutlu etti. Bu güzel organizasyonda başta Esenler Belediye Başkanımız Mehmet Tevfik Göksu olmak üzere hemşeri derneklerimize çok teşekkür ediyorum.”

Milletvekili Toprak, daha sonra Adıyaman belediye başkanları, dernek başkanları ve çiğköfte sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarıyla bir araya gelerek istişare toplantısı düzenledi.